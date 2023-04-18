【再引風波】Twitter 為澳兩主要媒體貼上「官媒標籤」 SBS：完全獨立自主

推特 (Twitter) 將澳洲廣播公司 (ABC) 和 SBS 標籤為「政府資助媒體」。幾天前，這間社交媒體巨頭亦就準確的描述與英國廣播公司 (BBC) 發生爭議。





這詞於本周一(４月17日）首次出現，在用戶點擊後便連結到另一個推特頁面，該頁面稱「政府資助的媒體被定義為政府提供部分或全部資金的媒體，而且編審內容可能有政府不同程度的參與。」





推特指可能會參考維基百科等外部資源來確定何時使用有關標籤。





這是推特對於接受公共資助的新聞媒體所定的三個標籤之一，其餘兩個是「官方媒體」和「公共資助媒體」。





SBS指「公共資助媒體」更加貼切





SBS 一名發言人表示，該廣播公司擔心此標籤可能會給其多語言和多文化的觀眾留下 SBS 隸屬於國家或政府的印象。





發言人在一份聲明中說： 「 我們欣賞推特積極推動其平台的透明度，但認為『公共資助媒體』這標籤更如實地反映我們公私混合的資助模式，以及 SBS 在新聞編採和內容決策上保持完全獨立於政府的事實。 」





ABC News和 ABC Australia在推特的帳號以及 SBS Australia — 一個專門用於更廣泛的 SBS 頻道的推特帳號，已被貼上該標籤並出現在每條推文頂部。





SBS News的推特帳號暫時未被貼上任何標籤。



ABC News 的一條推文回應了「政府資助媒體」的標籤。 穆勒 (Denis Muller) 是墨爾本大學新聞業促進中心的高級研究員，他已從事記者和編輯工作 27 年。他形容這是對澳洲的公共廣播機構貼上 「 極具破壞性的標籤 」 。





他向 The Feed 表示： 「 推特將 [SBS 和 ABC] 或其他獲政府資助的廣播機構列為政府廣播公司，完全是不實和誤導的，並顯然旨在向全世界發出一種代碼信息，即公共廣播機構只不過是政府喉舌。 」



「 在這兩種情況下，公共廣播機構都受到法律保障，防止它們被用於政府資助等用詞所暗示的各種宣傳目的。 」





在澳洲廣播公司的推特專頁，有關其新聞的文章連結下寫道： 「 僅供參考：ABC 是一家公共資助的廣播公司，受法例規定的 《澳洲廣播公司章程》規管。90 多年來，ABC 一直並且仍然是一個獨立的傳媒組織，不受政治和商業利益的左右。」



陸續有傳媒抨擊推特的標籤

澳洲的公共廣播機構在本周一被貼上標籤，但自 4 月初以來，其他傳媒已受到了標籤的影響 — 並且一直提出憂慮。





上周，推特將英國廣播公司（BBC）由 「 政府資助的媒體 」 改為 「 公共資助的媒體 」 ，原因是其準確性存在爭議。





該廣播公司稱： 「 BBC 一直以來都是獨立的，我們是透過英國公眾支付牌照費而獲得資助。 」



美國的廣播機構 — 國家公共廣播電台 (NPR) 上周宣布，在被貼上 「 國家附屬媒體 」 標籤後將停止使用推特。





推特將國家附屬媒體定義為 「 國家通過財政資源、直接或間接的政治壓力及／或對製作和發行的控制來左右編採內容 」 的媒體。 現在，NPR 的推特帳號已被重新標籤為 「 政府資助媒體 」 。



「今日俄羅斯電視台」(RT) 的推特帳號，被標籤為「國家附屬媒體」。） NPR 從美國政府獲得的資助不足1%，已不再為其 52 個帳號加添新內容，成為第一個杯葛推特的主要新聞媒體。





該媒體譴責推特決定率先為該網絡貼上 「 國家附屬媒體 」 的標籤，與形容俄羅斯和中國的「宣傳機器」的用詞一樣。





在最後一系列推文中 — 這是沉寂一周後的第一條推文 — NPR 表示其作品在其他平台亦可以找到。





