氣候變化連鎖效應 加劇澳洲民眾危機

要點： 颶風伊爾莎（Ilsa）近期襲擊澳洲；

氣候變化預計將會帶來更嚴重和更頻繁的極端氣候事件。

住屋危機、保險不足和欠缺規劃亦削弱澳洲的復原力。

颶風伊爾莎登陸，西澳西北海岸的大部分社區受損程度似乎並未如預想嚴重，但部份建築物如：Pardoo Roadhouse 亦受到破壞。





但不幸的是，在氣候變化愈趨嚴重的情況下，極端天氣事件將更加頻繁與嚴重，下一次災害還會發生。





如新州和昆州洪災地區的居民所遭遇的，從災難中重建和恢復需要很長時間。令人擔憂的是，因為住屋危機、保險不足和欠缺規劃大大削弱社區的復原能力。





這些問題可能會加劇不平等。在災難來臨時，弱勢群體面對的打擊最為嚴重。



災難、住房和保險不足

住屋成本使許多人陷入財務壓力中。由於幾乎沒有多餘的錢，許多澳洲人未有額外的資金購買保險。這使他們在災難來襲時更為脆弱。



租戶是最可能沒有保障的群體之一。如果他們的住所受到災難影響，他們可能難以負擔替代住房的費用。





許多人在災難發生後才意識到他們沒有保險，或者保險保額太低，無法承擔生活重建的費用。





全國住屋短缺意味著，在住屋被災害破壞後，租戶和房主尋找替代住房的選擇都很有限。





增加住屋供應可能會解決其中一些問題。然而，規劃欠缺可能會導致在洪氾區這樣的易受災地區開發住。這也可能會導致環境退化，增加房屋和社區受災的風險。





例如，澳洲北部的紅樹林等沿海生態系統可以減輕風暴的影響，減緩風浪的速度和大小，穩定土壤和沈積物，為附近的居民提供一定的保護。





但是，在沿海地區建設住房或基礎設施可能會危及這些生態系統。





此類房屋和社區的保險可能會隨著災害的惡化而難以承擔或無法獲得。



加上生活在澳洲偏遠和鄉村地區的人所面臨的距離問題，我們看到，在氣候變化時期，越來越多的居民和社區面臨隨之帶來的社會和財務影響問題。



此類複雜問題若不解決 不平等將會加劇

如果不加以解決，目前的住屋危機加上氣候變化，可能會使越來越多的人生活在類似大蕭條時期的棚戶區和帳篷城。





我們在改善城市宜居性方面所取得的成果可能會倒退，這更需要社會服務部門和政府確保社區復原力。





縮小貧富差距是復原力的關鍵因素，如果居民和社區能夠共同合作，將恢復得更好。



因此，我們採取的任何行動都需要關注社會公平，包括三級政府之間的協調。





相關規劃需要針對災害、住屋和保險之間展開的關係。





我們需要做出有序且公平的努力，將社區調離高風險區域，保護生態系統，進一步保護社區。





我們還需要確保新的住屋安全可靠、可負擔、可投保，並位於安全的地點，房屋設計能夠抵禦當地的風險。



