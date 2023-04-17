電動滑板車撞四歲童導致「重傷」 兩青少年事後不顧而去

兩名青少年涉嫌騎電動滑板車期間撞向一名四歲男童，導致男童「嚴重受傷」。警方正呼籲涉事青少年及目擊者與當局聯絡，以協助調查事件。

ELECTRIC SCOOTER STOCK BRISBANE

電動滑板車使用者 (示意圖)。 Source: AAP / JONO SEARLE

昆州警方發佈的新聞稿
，事發於 4 月 5 日 (星期三) 傍晚六時半，在布里斯本西南區 Ipswich 的 Spingfield Central。

兩名「青少年」據稱在騎一輛電動滑板車 (e-scooter) 期間，於 Main Street 的一個餐飲食店區域撞倒一名四歲男童，並雙雙被拋離電動滑板車。

據報，四歲男童「頭部重傷」，被送往醫院接受治療。
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事發地點 Main Street。(示意圖) Credit: Google Maps
警方指，兩名青少年事後並未有上前為被撞倒的男童提供協助，並隨即逃離現場、前往鄰近的公共游泳池及停車場。

逃走期間，其中一名青少年繼續騎電動滑板車，另一名則在旁奔跑。
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警方續指，相信兩名青少年都屬高加索人種 (Caucasian)，其中一人穿著灰色外套、黑色褲，胸前掛上腰包；另一人穿著衫袖有白色間條的深色長袖衫、灰色短褲、深色鴨嘴帽。
Ipswich 兒童保護及調查組呼籲兩名青少年與警方聯絡，並同時促請任何目擊者向當局提供更多線索，特別是多位事發時上前為受傷男童提供援助的途人。

警方亦呼籲鄰近企業提供閉路電視錄影片段或任何其他有用的資訊。

案件編號：QP2300571071
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Published 17 April 2023 3:07pm
Updated 17 April 2023 3:13pm
By Winmas Yu
Source: SBS
標籤
Crime