電動滑板車凌晨於住宅起火 五人受傷

在布里斯本西南部一所住宅發生的電動滑板車起火，兩名男子、一名女子和兩名十幾歲的女孩因燒傷和吸入濃煙而住院。





據救護人員稱，這輛滑板車在周四凌晨4點左右在Darra的一所住宅內起火。





一名40多歲的男子背部燒傷，被重症救護員治理後，被火速送往Royal Brisbane and Women’s Hospital治療。





一名30多歲的女子手部輕微燒傷，一名十幾歲的女孩吸入濃煙，也被送往同一家醫院。





一名50多歲的男子也因吸入濃煙而受傷，被送往Princess Alexandra Hospital，而另一名十幾歲的女孩因吸入濃煙被送往Queensland Children's Hospital。





昆州救護車服務部說，周四早上所有五名病人的狀況均穩定。







