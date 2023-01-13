電動滑板車凌晨於住宅起火 五人受傷

在布里斯本西南部一所住宅發生的電動滑板車起火，兩名男子、一名女子和兩名十幾歲的女孩因燒傷和吸入濃煙而住院。
據救護人員稱，這輛滑板車在周四凌晨4點左右在Darra的一所住宅內起火。
一名40多歲的男子背部燒傷，被重症救護員治理後，被火速送往Royal Brisbane and Women’s Hospital治療。
一名30多歲的女子手部輕微燒傷，一名十幾歲的女孩吸入濃煙，也被送往同一家醫院。
一名50多歲的男子也因吸入濃煙而受傷，被送往Princess Alexandra Hospital，而另一名十幾歲的女孩因吸入濃煙被送往Queensland Children's Hospital。
昆州救護車服務部說，周四早上所有五名病人的狀況均穩定。
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、、，或訂閱。
SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。