電動滑板車凌晨於住宅起火 五人受傷

布里斯本西南部一所住宅內的電動滑板車起火，造成五人受傷。

ELECTRIC SCOOTER STOCK BRISBANE

布里斯本西南部一所住宅內的電動滑板車起火，造成五人受傷。 Source: AAP / JONO SEARLE/AAPIMAGE

在布里斯本西南部一所住宅發生的電動滑板車起火，兩名男子、一名女子和兩名十幾歲的女孩因燒傷和吸入濃煙而住院。

據救護人員稱，這輛滑板車在周四凌晨4點左右在Darra的一所住宅內起火。

一名40多歲的男子背部燒傷，被重症救護員治理後，被火速送往Royal Brisbane and Women’s Hospital治療。

一名30多歲的女子手部輕微燒傷，一名十幾歲的女孩吸入濃煙，也被送往同一家醫院。

一名50多歲的男子也因吸入濃煙而受傷，被送往Princess Alexandra Hospital，而另一名十幾歲的女孩因吸入濃煙被送往Queensland Children's Hospital。

昆州救護車服務部說，周四早上所有五名病人的狀況均穩定。

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Published 13 January 2023 at 3:06pm, updated an hour ago at 3:10pm
Presented by Yuki Yuen
Source: AAP