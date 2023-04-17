財政部會對央行進行全面的改革

財長查爾默斯 (Jim Chalmers) 表示，獨立審查已提出51項關於澳洲儲備銀行（RBA）運作和政策制定的建議。
他與儲備銀行總裁洛菲利 (Philip Lowe) 和反對黨議會議員磋商過這些提議，並將與他們會面，目的是在本週公布審查結果。
澳洲財長查默斯希望於本周內公布審查報告結果。 Credit: LUKAS COCH/AAP
洛菲利自從在2021年末告訴澳洲借款人，利率可能不會在2024年之前上升以來，一直飽受批評，他亦自嘲說自己的工作最「不受歡迎」 。
通脹超過預期，迫使儲備銀行從去年5月開始進行加息，現時利率已上升了350個基點至3.6%。
澳洲儲備銀行行長洛菲利 (Philip Lowe) 2 月 15 日出席參議院一個聽證會。 Source: AAP / LUKAS COCH
洛菲利的七年任期將於九月結束，目前有分析指他可能不獲連任。預計這次審查會對儲備銀行的董事會進行改革，現時董事會有主席、副主席、財政部秘書和其他六位由財政部任命的外部成員組成。
改組有可能會新增成立一個獨立的專業委員會，負責提供意見或甚至決策貨幣政策，以及改變董事會成員的選擇和任命方式。政府已經打破了傳統，公開招聘兩個董事會職位的申請者。
大多數分析師認為，這次審查不太可能徹底改變儲備銀行的通脹目標，即2%到3%，但可能會修飾一下措辭，例如提及穩定貨幣、做到坐民就業和以澳洲人民福祉為依歸。
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