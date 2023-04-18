【不只一條】澳洲其中一州份現鯊踪

在昆州的一個海灘，在距離海岸數米的地方發現一群鯊魚。





Burleigh選區州議員Michael Hart在社交媒體上分享了有關景象。





Michael Hart寫道「如果你在附近看到這種情況，請遠離水域。」





在溫暖的月份，在黃金海岸的水域看到小型鯊魚並不少見。





澳洲科研組織CSIRO 目前正在呼籲在社會上的科學家通過下載 Shark Trust 應用程序幫助記錄鯊魚卵個案。





CSIRO的Helen O'Neill 指，用戶可以到「 great egg case hunt 」項目，給蛋殼拍照，並可以通過識別碼查看，並記錄發現。



\



有人攝到一群鯊魚。credit: 9 news



4月，雙髻鯊在黃金海岸的棕櫚灘和圖根襲擊了餌球。





今年在1月，雪梨有一隻海豚被多條牛鯊襲擊，救生員關閉了 Shelley 和 Manly 海灘。 另一宗事件都是發生在1月 ，棕櫚灘 (Palm Beach) 有15條斧頭鯊出沒，海灘隨即關閉。2月份，Manly Cove 亦發現了一條鯊魚。





而同在本年一月，在珀斯北部最受歡迎的海灘之一Mullaloo Beach發現巨型鯊魚蹤影，巨鯊游近充滿夏季泳客的淺灘，事後當地救生員關閉海灘，事件中沒人傷亡。





根據 Surf Life Saving Australia 的 2022 年國家安全報告，去年全國共有 208 宗沿海死亡事故，其中 141 宗是遇溺身亡。約 8% 是與海洋動物群有關，其中包括涉及毒刺和鱷魚以及鯊魚等生物。





有專家提醒泳客和水上活動人士，鯊魚活動與魚類遷徙息息相關，鯊魚會跟隨魚類尋找覓食機會。





例如在澳洲大部分地區，從 9 月到 12 月左右，如看到魚類在沿海水域中遷徙，因此遇到鯊魚的可能性增加。



瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 Telegram 頻道 。