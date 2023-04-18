西澳清潔工人罷工 多區垃圾桶或無人倒

因垃圾處理公司Cleanaway出現勞資糾紛，珀斯大部分地區的垃圾收集者，計劃從今晚午夜開始罷工。





住在Vincent、Bayswater、Victoria Park、Kalamunda、Fremantle、South Perth 和 Mandurah的居民預計將受到影響。





在西澳西南部的Capel和Collie的居民也收到警告稱，他們可能亦會受到影響。





運輸工人工會與廢物管理公司Cleanaway 發生爭執。





工會的國務秘書Tim Dawson向澳洲廣播公司珀斯電台，明天可能不會有人收拾他們的垃圾。





他指，工會成員將採取罷工行動，將罷工24小時，在一些郊區不會有人收集垃圾。





Tim Dawson指，地區議會不太可能及時組織後備計劃來收集所有垃圾箱。





他呼籲居民向市議會施壓。他指，居民是 Cleanaway 的客戶，Cleanaway 需要為他們提供服務。





但是，工會的罷工是受保護的行動，因此市議會有時間做好準備。





Joondalup 的市議會是被工會列為受影響的地方之一，但市議會表示，垃圾收集服務將繼續進行。





Fremantle 市議會已通知居民照常推出垃圾箱以收垃圾。





Bayswater、Vincent 和 Victoria Park 已建議居民將垃圾箱推出，在垃圾箱清空前不要取回。





工會和 Cleanaway 之間的談判已進行數個月。



Tim Dawson指，工會要求加薪以符合通脹。





Cleanaway 表示，工會成員只佔其西澳員工的少數，並非所有成員都一定參加罷工行動。





在一份聲明中，公司呼籲工會進行有成效的談判，並指會向工人提供「極具競爭力」的待遇，會「反映現代勞動力的需求」。





西澳西南部的居民亦被警告，本周的工業行動可能會影響垃圾收集工作。





Capel是其中一個預料受影響的地區， 該區市議會指，有關方面已通過社交媒體通知居民，居民應照常將垃圾箱推在外面等收集垃圾，直至垃圾桶被清空。





目前尚不清楚工業行動是否會繼續進行。





Cleanaway 截至12月31日的六個月的報告指出，由於勞動力市場緊張、缺勤和職位空缺增加，導致加班和承包商的使用增加，其固體廢物服務部門的勞動力成本增加。





西澳罷工是在 Cleanaway 的新州和昆州業務發生罷工之後發生的。





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