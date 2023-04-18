【網絡盜用】雪梨華人遭偷語音假冒 羅徵永：用深偽技術不難

跨平台即時通訊軟件Telegram帳號遭盜用的雪梨華人事主，經常以「春申建康」的名字在網上發文，他表示，目前認識的朋友，有5到6人，Telegram的帳號遭入侵盜用。





「春申建康」指出，他最近都是如常與朋友用Telegram通訊。





「如果說是不尋常，就是上星期有一位兩年都沒有通訊的朋友，問：『最近忙嗎？』，我就回應：『一切如常』。」



科技專業人士羅徵永接受SBS中文採訪時就回應，Telegram屬於點對點的加密通訊軟件，一般人很難盜用。





羅徵永解釋，Telegram是跨平台即時通訊軟件，即可以同時於手機或電腦使用。當中會有多重驗證，盜用有難度。



但世界永遠有壞人，可以利用複製SIM卡（SIM cloning），冒充賬號用戶的手機號碼，取得資料，在另一部手機盜取及控制帳戶。 科技專業人士羅徵永

羅徵永認為，其實例如Telegram這類通訊軟件，驗證屬於嚴密，發生盜用或入侵，很多時是人為的因素，例如事主無故透露資料給其他人，或者在公眾地方使用給其他人看到。





「春申建康」就表示，今次的盜用事件，最令他與涉及到的朋友感到震驚是，子女同學的家長，接到假冒他的聲音的電話。



那位家長是搞科技的，問了幾句後，就立即向對方說：「不是你本人」，就馬上終止談話掛電話。 Telegram帳戶及語音遭盜用人士「春申建康」

「春申建康」說，當時那位家長立即打電話，由於他在上班未有接，那家長就打電話到他的太太，後來太太轉告他。





他表示，有人指，一句話例如Hello，都可能遭盜用，來進行合成對話。





「春申建康」並且提及，今次涉及的朋友，都是感到在Telegram比微信安全，所以就政治議題發表評論。



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羅徵永就解釋，目前的深偽科技（Deepfake），是可以偽造照片、聲音甚至視像。例如扮某人說話，但不會只是一句Hello，就會被盜用合成對話。





羅徵永進一步指出，要做出這些帳號入侵，甚至假冒聲音，要花時間及資源，而且不是普通人可以做到。





他認為，進行帳戶盜用甚至假冒聲音，不會是開玩笑或惡作劇。







「現在很多可以是仿真，其實是假的…而做這麼多，背後一定有目的，例如騙錢案，或者如果有政治目的，可能是作為威嚇。」





不過羅徵永說，也不需要太擔心使用這些平台的安全，建議，尤其是政治敏感的人士，在這些平台通訊，如果有懷疑，不應該回應，並立即刪除，同時打電話給朋友通知帳戶有問題。



通訊時間越多，暴露自己資料的機會就越大…一般人不容易（盜用），但對有組織騙徒來說就不難。 科技專業人士羅徵永





