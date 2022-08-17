前總理何華德認為莫理遜無需辭職

同時， 莫理遜在昨天接受雪梨2GB電台訪問時亦表示，他們當時正在處理一個非常特殊的情況，因此不得不採取一些非常手段來實施保障措施。不過，他亦表示，在「事後看來，這些安排是不必要的」。





而有關事件除了令他多位同僚感到震驚之外，前內政部長安德路絲 （Karen Andrews ）更加認為莫理遜要因此而辭退國會議員的職務並要退出國會。





安德路絲說，今次事件除了破壞政府的誠信之外，亦擔心這件事對未來所造成的影響，而她亦認為澳洲國民是被出賣。





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莫理遜是於2020年3月至2021年5月期間秘密宣誓兼任成為衞生、金融、內政、財政、能源及資源投資部部長。





雖然聯邦總督赫利（David Hurley）表示，有關行為並非違法，同時亦是根據憲法第 64 條進行，但除了衞生部長亨特知道有關事件之外，似乎其他幾位前部長都表示他們並不知道有關的任命，包括前內政部長安德路絲。





而總理艾巴尼斯則指責莫理遜，並質疑究竟當時是由誰負責這些部門的職務上和在這事誤導了國會。





艾巴尼斯表示：『莫理遜的同僚應該為見到更多的權力集中在一個人身上而感到羞恥。我無法想像造成這種情況的心態。這個不單止是對莫理遜是一項令人感到遺憾的指控，同時亦是對他所有那些坐視不理並允許這種情況發生的內閣同僚的一個遺憾控訴。』





艾巴尼斯在接受4BC電台訪問時亦指，莫理遜這種行徑是奇怪亦是令人驚奇的。





艾巴尼斯說：『我法理解為什麼他會尋求集中這麼多的權力。而現時我們知道莫理遜確實有一次在一個特定的項目上行使了作為資源部長的權力，但現在這將會是一個法律訴訟的主要爭拗點。』



莫理遜雖然已經就事件向同僚道歉，但他卻拒絕退出國會。而他這個決定亦獲得現任自由黨黨魁、反對黨領袖達頓的支持。





同時，前自由黨黨魁及前總理何華德在接受澳洲廣播公司 ABC 的 7.30 節目訪問時亦表示，他認為莫理遜並不應該退出國會，又表示對方這樣做是一定有其理據，而如果要因為他的辭職要進行補選，亦並不符合自由黨目前的利益。





總理艾巴尼斯表示，他正就這些安排的合法性徵求總檢察長的意見。而他將會在下星期一收到有關的決定。究竟莫理遜這些行為是否符合本地法例？詳情請聽鄺美玲和梁焱剛的報道。





