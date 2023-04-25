【唔好亂咁投】原住民之聲入憲公投前究竟你要考慮些甚麼？

最近，聯邦政府對將【原住民之聲入憲】進行公投的工作進行得如火如荼，但究竟大家明白今次公投的結果會對澳洲憲法帶來些甚麼影響和後果呢？





SBS電台廣東話節目請來律師陶建文為大家詳細解釋如果將【原住民之聲入憲】在憲法上究竟是代表些甚麼？大家在進行公投前又應該考慮些甚麼因素？讓大家在進行公投前可以詳細研究公投所帶來的結果是否真是能夠幫助原住民在政府政策上發聲。





將【原住民之聲入憲】是什麼意思，如果寫入憲法又有些甚麼意義？





陶律師表示，根據工黨政府的建議，原住民之聲將是在憲法內正式承認並設立的一個「諮詢」機構。 其重要性是因為憲法既有象徵性意義，也有實際意義。 所謂具有象徵性意義，是因為憲法代表了國家是如何形成，亦代表了一個國家的價值觀。同時， 憲法也定下了國家應如何運作的一些具約束力的規則。 因此，由憲法設立的任何機構或組織也將具有同樣的象徵性和實際上的法律意義。





請解釋一下工黨政府現時建議的公投語句及其內容？ 為什麼反對黨認為有關建議是不可接納的？





陶律師表示，根據現時政府擬議的憲法修正案為憲法的第九章，是承認原住民和托勒斯島民的新增憲章。 其中的129條條款中是有關原住民及托勒斯島民之聲（Aboriginal and Torres Strait Islander Voice）





其中包括的條款有以下三點：





1. （憲法中）應有一個機構稱為原住民和托勒斯島民之聲





2. 原住民和托勒斯島民之聲可以就與原住民和托勒斯島民有關的事項，向國會和聯邦政府行政機關提出發言；





3. 根據本憲法，國會有權就與原住民和托勒斯島民之聲有關的事項制定法律，包括其組成、職能、權力和程序。





陶律師指出，這些問題涉及擬議修正案的措辭和原住民之聲的憲法地位，特別是當原住民之聲不僅可以向國會發言，還可以向政府行政機關發言，那麼它的影響力將影響到各級政府和公務員所做的所有決定，包括「政策」和「運作」上的決定。 例如。 精英學校的招生政策應該是怎樣？ 是否應該批准某城特定的福利申請等？





同時，法律界人士亦因為，原住民之聲可以就「與原住民和托勒斯島民有關」的事項有發言權的措辭是過於寬泛和模糊。 因為與澳洲有關的所有事物也可能與原住民有關。 那就是說原住民之聲可以就所有事情有發言權。 而陶律師認為有「發言權」這個詞實際上代表些甚麼亦比較模糊。





此外，雖然草擬的第 129(3) 條款似乎允許國會制定法律詳細說明原住民之聲的職能和權力，但必須注意的是，任何法律都不得與憲法相抵觸。 如果未來的立法嘗試收窄原住民之聲的憲法職能（例如可以有發言權)，這些法律其實最終亦將會無效。





同時，雖然澳洲並沒有三權分立， 但按照高等法院對憲法的解釋，澳洲是有「默示三權分立」的情況，因為國會、政府行政機關和司法機構分別在憲法中各自單獨有一章是有關這三個機關，即第1章、第2章 和第 3 章。如果在憲法中對原住民之聲是有單獨的一章的話（即草擬中的第 9 章），它在憲法地位上是否與國會、政府行政機關和司法部門平等的呢？陶律師認為是值得商榷的事。





而最後一點大家值得關注的便是，澳洲所有的立法都需要獲得「皇家認許」（Royal Assent）。 而在澳洲的憲政慣例之下，澳洲總督甚至是皇室，亦不會有任何不同意澳洲法例的權利，但最終仍然需要獲得「皇家認許」。 而將來原住民之聲會否獲得與國會、政府行政機關和司法部門同等甚至更高的地位，暫時仍然是未知之數。





反對黨是不希望有像「另一個國會」的成立， 反而是偏向於象徵性承認原住民的地位 Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE 反對黨便是擔憂以上的種種問題，亦不希望有像「另一個國會」的成立， 反而是偏向於象徵性承認原住民的地位，然後將其他一切留給國會進行立法，而不是透過憲法將原住民之聲入憲。 如果純粹從的法律角度來看，陶律師認為反對黨的擔憂是可以理解的。





如果公投通過，對我們公民來說究竟是意味著什麼？



陶律師表示，這意味著將有另一個政治機構可以就與原住民有關的所有事項提出交涉。而由於現時確切含義仍然未清楚，相信要待政府進一步交代才能知道有甚麼後果。





那麼在大家進行公投前，陶律師認為選民應該考慮哪些問題呢？



陶律師認為選民應該考慮兩個問題：首先，作為一名選民，你是否贊成原住民在憲法下是否應該獲得某個程度的承認呢？





第二個問題便是，若你是贊成原住民在憲法下應該獲得某個程度的承認，你又是否同意現時由政府所提議的公投法律條文。





公投通過後可以更改憲法嗎？



是可以的，但它將涉及完整的憲法修正案過程。而這個過程亦相當複雜，首先要由國會提出更改憲法的議案，然後會交由選民進行投票決定。根據澳洲更改憲法的要求，必須要有一半以上的國民和一半以上的州份及領地同意，修改才可以獲得通過。



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