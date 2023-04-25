蘇丹衝突持續 當地澳洲人身陷困境

要點： 澳洲外交貿易部（Department of Foreign Affairs and Trade）稱，隨著蘇丹激烈衝突持續，至少有 158 名澳洲人滯留蘇丹；

一些國家已經開始將其公民撤離蘇丹；

自 8 天前衝突爆發以來，蘇丹已有 420 多人喪生。

來自墨爾本的穆罕默德（Hameeda Mohamed）在今年 2 月前往蘇丹探望其父親和親戚。





現在，她因為戰火，被迫滯留，和其他滯留在飽受戰火摧殘的蘇丹的澳洲人一樣，她為自己的生命安全感到擔憂。





蘇丹軍隊和強大的準軍事組織快速支援部隊（RSF）之間的衝突引發了人道主義危機，造成逾 420 人死亡，並使數百萬名蘇丹人無法獲得基本服務。



LISTEN TO 蘇丹內戰邊緣 衝突令多名平民死 SBS Chinese 17/04/2023 04:38 Play

身處蘇丹首都喀土穆（Khartoum）的穆罕默德周一（4月24日）向 SBS 新聞表示，導彈現在越來越靠近住宅大樓，醫院和銀行亦已經關閉，居民正面臨食品短缺的困境。





21歲的她向 SBS 新聞表示：「我目前最擔心的是，年紀輕輕就死於這場完全超出我控制的事情中。」



2023 年 4 月 15 日，蘇丹首都發生衝突，喀土穆機場附近的建築物上方濃煙滾滾。 Source: Getty / AFP 她說，她有家人在周日前往參加葬禮途中被多發子彈「打中」。





她原本計劃乘坐公共汽車從蘇丹前往開羅，但她表示公交車已經停運，持外國護照的人亦不允許出境。





穆罕默德告訴 SBS 新聞，她已經通過 SmartTraveller 網站及與澳洲外交和貿易部註冊，但仍然未獲得幫助。





她說：「我已經向外交貿易部申請，看看澳洲政府是否能夠幫助我們，但（他們的答覆）說他們能提供的幫助有限，所以我們能做的只是等待。」





澳洲外交貿易部發言人在周一一份聲明中表示，其首要任務是確保滯留在蘇丹的至少 158 名澳洲人的安全。





該聲明稱，澳洲政府正提供領事援助，但由於澳洲在蘇丹沒有大使館，因此這種幫助是有限的。



滯留在蘇丹的澳洲被告知要遵循旅行建議，在嘗試離開時考慮風險，並在遠離窗戶的安全場所避難。





發言人表示：「澳洲政府對蘇丹不斷升級的暴力事件深表關切。」





「我們呼籲各方停止敵對行動，防止進一步發生不必要的流血事件。」





澳洲正在與夥伴國家合作，將其公民從非洲東北部的這個國家撤離，澳洲最近的大使館設立在埃及。





蘇丹突然陷入戰鬥中，破壞了恢復文官統治的計劃，使這個本已貧困的國家處於人道主義災難的邊緣，並有可能捲入外部勢力而引發更廣泛的衝突。



4月15日，在長期執政的獨裁者巴希爾（Omar al-Bashir）在民眾起義中被推翻四年後，喀土穆及其毗鄰姐妹城市烏姆杜爾曼和巴里，以及該國其它地區爆發了戰爭。





蘇丹軍隊和快速支援部隊於2021 年聯合發動政變，但在關於組建文官政府和將快速支援部隊整合到武裝部隊中的計劃的談判時，雙方產生了分歧。





在喀土穆之外，最嚴重的暴力事件報告來自達爾富爾（Darfur），這是一個與乍得（Chad）接壤的西部地區，該地區的衝突從 2003 年開始升級，導致 30 萬人死亡，270 萬人流離失所。





由阿卜杜勒·法塔赫·布爾漢（Abdel Fattah al-Burhan）領導的軍隊和達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）領導的快速支援部隊幾乎每天都未能遵守停火協議，包括於周五開始的因穆斯林開齋節而為期三天的停火協議。





德國空軍飛機已經疏散了數百人。瑞典亦撤離了其大使館工作人員、家屬和一些公民到吉布提（Djibouti），而其它歐洲國家也正在採取類似行動。









