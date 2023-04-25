佔用殘障車位罰603元 新州司機喊冤：只是移車停了5秒！

新州一名車主被拍攝到佔用殘障車位而遭處罰，但她聲稱自己遭到了「不公平」對待。

The car was found to be parked in a disability space.

Credit: Channel 9

70歲的中部海岸（Central Coast）居民Doria Coral早前到訪Gosford的社區圖書館，被拍攝到其白色私家車停在畫著殘障標誌的泊車位上。她因此收到罰款603元和扣1分的罰單。

儘管有圖為證，但女事主堅稱她當時是為了等另一輛車離開泊位，才暫時停在殘障車位上，前後不過「5秒鐘」。

「停車場滿了但我看見一對老夫婦準備上車，我想『好，我有位了』，於是我開過去。（對方）無法開走所以我開到（殘障）車位上，給他們空間。」

她聲稱，就是這短短的一剎，她在毫不知情下被巡邏員「錯誤地」拍到，並在三星期後收到罰單信件。

「他們發來了照片，他們在5秒鐘內拍到的。我震驚了。」
Council claims there was no one in the car.
Credit: Channel 9
九號台獲得的照片顯示，由於反光，看不清是否有人在車內。記者問女事主當時是否發現巡邏員，她表示顧著移車和泊車而沒留意。

她稱巡邏員當時應可看見她人在車內，且引擎仍在啟動，甚至可能目擊移車入庫的全過程：「根本就是（巡邏員的）惡意。」

中部海岸市議會回應時卻堅稱當時車內無人：「附上的照片作為證據顯示，市議會的官員確認當時車內沒人，而車被非法停在一個殘障車位。因此市議會拒絕因移車而只停了5秒的說法。」

女事主表示會告上法庭：「我很生氣，非常生氣。太不公平了。」
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Published 25 April 2023 4:36pm
Updated 25 April 2023 4:38pm
By Koma Cheng
Source: SBS