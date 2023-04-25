佔用殘障車位罰603元 新州司機喊冤：只是移車停了5秒！

70歲的中部海岸（Central Coast）居民Doria Coral早前到訪Gosford的社區圖書館，被拍攝到其白色私家車停在畫著殘障標誌的泊車位上。她因此收到罰款603元和扣1分的罰單。





儘管有圖為證，但女事主堅稱她當時是為了等另一輛車離開泊位，才暫時停在殘障車位上，前後不過「5秒鐘」。





「停車場滿了但我看見一對老夫婦準備上車，我想『好，我有位了』，於是我開過去。（對方）無法開走所以我開到（殘障）車位上，給他們空間。」





她聲稱，就是這短短的一剎，她在毫不知情下被巡邏員「錯誤地」拍到，並在三星期後收到罰單信件。





「他們發來了照片，他們在5秒鐘內拍到的。我震驚了。」



Credit: Channel 9 九號台獲得的照片顯示，由於反光，看不清是否有人在車內。記者問女事主當時是否發現巡邏員，她表示顧著移車和泊車而沒留意。





她稱巡邏員當時應可看見她人在車內，且引擎仍在啟動，甚至可能目擊移車入庫的全過程：「根本就是（巡邏員的）惡意。」





中部海岸市議會回應時卻堅稱當時車內無人：「附上的照片作為證據顯示，市議會的官員確認當時車內沒人，而車被非法停在一個殘障車位。因此市議會拒絕因移車而只停了5秒的說法。」





女事主表示會告上法庭：「我很生氣，非常生氣。太不公平了。」





