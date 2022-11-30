女子泊車 被留下字條斥：「不體諒人的垃圾」

新州北部一名司機哈維（Nicole Harvey）在周一（11月28日）把車停在 Ballina Central 購物中心，在返回車上後，發現有人在車上貼上了「憤怒的留言」。
這一則被貼上的字條相信是一位帶著嬰兒家長寫的，痛斥車主在泊車時「不體諒人」。
此字條被車主分享到社交媒體上，字條上寫道：
「學會把車停在兩條線之間，而不是停在它們上面。 [我] 沒法把孩子抱進車裡，因為你把車停得像個完全不體諒人的垃圾。 」
哈維同時在社交媒體上，上載了自己車輛當時停泊的狀態。
投訴字條 Credit: Facebook/Nicole Harvey
哈維同時表示，當她把汽車駛進停車場時，另一輛汽車停泊在旁邊停車位的一側。
她指：（那輛車）停在我旁邊的停車位的線上，所以她在沒有辦法的情況下才會泊成這樣。他表示，他一定是在（投訴家長出來前）就離開了。
她認為也許下次父母應該將車停泊在停車場內專為父母、嬰兒的車位。
Nicole Harvey 泊車情況 Credit: facebook/Nicole Harvey
她呼籲寫這張紙條的人考慮「世界上存在更大的問題」，「沒有必要無禮」。
她補充：善良是免費的。
不少網民亦就此情況表達意見，不少人認為這名女子的停車方式並沒有問題，她是合規格地停泊在車位上。
有人更讚揚被指責車主已經把車泊得很好，他見過更糟的。指投訴者顯然自己有問題。
但亦有網民認為正確地泊車，在停車位上預留足夠位置，真的沒那麼難。
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