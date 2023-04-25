【澳新軍團日】停辦三年後：香港重新舉行公眾紀念儀式

澳新軍團日公眾紀念儀式在香港停辦三年後，在星期二於中環和平紀念碑 (The Cenotaph) 重新舉行，在場有超過 400 人出席，其中包括澳洲及新西蘭的駐香港總領事，以及其他在香港居住的澳新僑民。





今次是自 2019 年以來，香港再次舉辦經已連續三年取消的澳新軍團日公眾紀念活動。



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澳洲駐香港總領事館表示，香港是澳洲最大的海外社區之一。而在香港的西灣國殤紀念墳場，亦葬有 33 名澳洲軍人及一名新西蘭軍人；他們的遺體是由太平洋的不同戰場運往香港下葬。





續指，星期二舉行的紀念儀式是向全體澳洲軍人致敬，包括在世界各地的衝突或維和任務中為國捐軀的超過十萬名澳洲軍人。



澳洲駐香港總領事華怡德 (Elizabeth Ward) 在香港中環和平紀念碑舉行的澳新軍團日紀念儀式上發言。 Source: Supplied / Australian Consulate-General Hong Kong ; Jayne Russell 澳洲駐香港總領事華怡德 (Elizabeth Ward) 表示，澳新軍團日對居住在香港的澳洲及新西蘭人而言都是非常重要的時刻，亦是社區團結一起、紀念陣亡將士及反思戰爭的日子。





華怡德說：「我們對澳新軍團展現出忠誠、無私、勇敢的永續精神，表示敬意。」



澳洲駐香港總領事華怡德 (Elizabeth Ward; 圖右) 在澳新軍團日紀念儀式上獻上花圈。 Source: Supplied / Australian Consulate-General Hong Kong ; Jayne Russell 新西蘭駐香港總領事在回覆 SBS 中文查詢時提供的一份聲明中表示，過去三年由於新冠病毒疫情的影響，大家都以「具創意的方法」紀念澳新軍團日，但今年終於可以重新舉行公眾紀念儀式。





「今年能重新親身聚在一起、在中環的和平紀念碑紀念澳新軍團日並 (向軍人) 捷徑，實在太好。」





而華怡德其後亦前往西灣國殤紀念墳場悼念澳新陣亡將士並獻上花圈。





