【澳新軍團日】各地舉行黎明紀念儀式 緬懷陣亡將士的英勇偉績

IMG_6350.JPG

墨爾本戰爭紀念館舉行的澳新軍團日黎明紀念儀式；攝於 2023 年 4 月 25 日 (星期二)。 Source: SBS / Nicole Gong

下載 SBS Audio 應用程式

其他收聽方法

成千上萬民眾星期二清晨在全澳各地聚集，紀念澳新軍團在超過一百年前登陸土耳其加里波利參與戰事並為國捐軀。

要點：
  • 全澳各地舉行黎明紀念儀式，以紀念為國捐軀的國防部隊人員。
  • 總理艾巴尼斯在坎培拉帶領群眾悼念陣亡將士。
  • 他同時亦向曾參與戰役的澳洲原住民及托勒斯海峽島民表示敬意。
成千上萬民眾於星期二 (4 月 25 日) 清晨時份，參與在全國各地舉行的澳新軍團日 (ANZAC Day) 黎明紀念儀式，紀念為國捐軀及作出犧牲的現役、退伍及在戰爭中陣亡的將士。

全澳各主要城市及城郊鄉鎮均有舉行活動，紀念過去及現在在衝突中服役的男女軍人。同時，世界其他地區亦有紀念活動舉行，包括土耳其加里波利半島及法國。
更多內容

【澳新軍團日】《追念詩》The Ode of Remembrance 廣東話版本

澳洲總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 在坎培拉的澳洲戰爭紀念館 (Australian War Memorial) 主持澳新軍團在第一次世界大戰期間
登陸加里波利 108 周年
的紀念活動。

他說：「每年澳新軍團日，由最大型的紀念館以至每一個簡單紀念碑，我們都向所有曾為我們而戰及現在為我們服務的人致敬。」

「這是一個結合紀念、反思及感恩的舉動，一個由多個世代的澳洲人為多代 (在軍隊中服役的) 人而作出的舉動。」
ANZAC DAY CANBERRA
澳洲總督克利 (David Hurley) 及新西蘭駐澳洲高級專員金安妮特 (Annette King) 在出席坎培拉澳洲戰爭紀念館的澳新軍團日紀念儀式時，獻上花圈。 Source: AAP / Lukas Coch
坎培拉的黎明紀念儀式以布拉德肖 (Jordon Bradshaw) 中尉吹奏原住民樂器迪吉里杜管 (didgeridoo) 開始，其後逾三萬名在場人士靜默片刻。

澳洲總督克利 (David Hurley) 及新西蘭駐澳洲高級專員金安妮特 (Annette King) 其後獻上花圈。

退伍軍人及服役人員將在星期一晚上放置在無名英雄墓穴 (Tomb of the Unknown Soldier) 的儀式燈籠帶到戰爭紀念館，與此同時號角手吹奏起軍樂「起床號」(Reveille)。

艾巴尼斯表示，銘記那些「未能返家」陣亡將士所作的貢獻是非常重要。

他說：「正當我們齊集在這裡、全國各地的城鎮郊區，以及世界各地的前戰場，我們被他們的名字以及他們遇難的地點所圍繞，這些都在一個令人悲傷的地圖上呈現起來。」
Turkey ANZAC Day
多國政要、澳洲及新西蘭士兵在土耳其加里波利半島的紀念遺址參與紀念儀式。 Source: AP / Emrah Gurel/AP
他說：「如果我們要真正尊重退伍軍人，我們欠他們的不僅是謝意。正如他們為我們而戰，我們亦必須為他們而廷身而出。」

總理續指，同樣重要的是，要肯定身穿軍服服役的原住民及托勒斯海峽島民。他們「為澳洲而戰的程度，有時候較澳洲為他們而戰的意願更為強烈」。
更多內容

擲硬幣也犯法？你不知道的澳新軍團日賭博遊戲！

澳洲空軍首席牧師考克斯 (James Cox) 表示，在加里波利登岸的澳新軍團，建立了無私服務的傳統。

他說：「因此，讓我們負擔起陣亡將士的重擔，展現出他們在服役時所表現出的同等英勇及堅定不移的精神。」

在雪梨的黎明紀念儀式上，海軍少將史密斯 (Christopher Smith) 表示，肯定男女軍人的犧牲是非常重要。

他說：「我們今天齊集在這裡，並非為美化戰爭，而是為提醒我們自己，我們珍惜我們自己的身份及所擁有的自由。」
ANZAC DAY CURRUMBIN
黃金海岸 Currumbin 舉行的澳新軍團日黎明紀念儀式。 Source: AAP / Jono Searle
維州副州督安格斯 (James Angus) 在墨爾本的黎明紀念儀式上，亦提及今年亦正值韓戰結束 70 周年。

他說：「每年澳新軍團日都是歷史性及悲劇性的。歷史性的，是因為每個周年紀念都是標誌著另一場戰爭、另一場戰役。悲劇性的，是因為年輕澳洲人所付出的可怕代價。」

聯邦反對黨領袖達頓 (Peter Dutton) 則表示，澳新軍團日是全國日曆上最有意義的日子之一。

他說：「我們所堅持的價值觀，比任何衝突都更為持久，只要我們——像我們祖先一樣——有勇氣並承諾永遠捍衛它們。」
澳新軍團日的紀念活動始於 1916 年，當時在澳洲、英國倫敦及埃及都有紀念儀式。在 1920 年代，澳新軍團日成為一個全國性紀念日，但在 1927 年方被列為全國性公眾假期。

自 1930 年代中期開始，就已陸續開始舉行今時今日的澳新軍團日傳統儀式，包括黎明燭光悼念、巡遊、紀念儀式等。
收聽節目
CA1 - 20230425 - PODCAST image

【澳新軍團日】各地舉行黎明紀念儀式　緬懷陣亡將士的英勇偉績

SBS Chinese

25/04/202306:41
而今時今日的黎明紀念儀式，則最早起源於 1927 年。當時一群從海外服役歸來的將士在出席澳新軍團日儀式後，看見一名老婦人在當時仍未建造完成的雪梨戰爭紀念碑 (Sydney Cenotaph) 上獻花。

該群將士決定，自翌年開始每年舉行黎明紀念儀式。1928 年的儀式上，有 150 人在紀念碑前聚集，獻上花圈並進行兩分鐘默哀。

SBS 今年亦與澳洲戰爭紀念館合作，
將在紀念儀式上誦讀的《追念詩》翻譯成 45 種語言

更多內容

【澳新軍團日】全國各大城市紀念活動指南

【澳新軍團日】一文看清：各大零售商營業時間

【澳新軍團日】澳洲撥款在希臘小島建設紀念徑


瀏覽更多最新時事資訊，請登上
SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享

Latest podcast episodes

thumbnail_John Mawrundjul IMG_1716A-simon chan 1.jpg

【原住民之聲入憲】澳華論壇5月辦座談會助華人明白公投意義

HK Stock Exchange

恒指失守兩萬關 美重磅科技股放榜 市場氣氛審慎

Windows 11 upgrade

【升唔升級？】更新Windows 11要注意的事

SBS Chinese News

SBS 中文新聞（4月25日）