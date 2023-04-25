要點： 全澳各地舉行黎明紀念儀式，以紀念為國捐軀的國防部隊人員。

總理艾巴尼斯在坎培拉帶領群眾悼念陣亡將士。

他同時亦向曾參與戰役的澳洲原住民及托勒斯海峽島民表示敬意。

成千上萬民眾於星期二 (4 月 25 日) 清晨時份，參與在全國各地舉行的澳新軍團日 (ANZAC Day) 黎明紀念儀式，紀念為國捐軀及作出犧牲的現役、退伍及在戰爭中陣亡的將士。





全澳各主要城市及城郊鄉鎮均有舉行活動，紀念過去及現在在衝突中服役的男女軍人。同時，世界其他地區亦有紀念活動舉行，包括土耳其加里波利半島及法國。



澳洲總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 在坎培拉的澳洲戰爭紀念館 (Australian War Memorial) 主持澳新軍團在第一次世界大戰期間 登陸加里波利 108 周年 的紀念活動。





他說：「每年澳新軍團日，由最大型的紀念館以至每一個簡單紀念碑，我們都向所有曾為我們而戰及現在為我們服務的人致敬。」





「這是一個結合紀念、反思及感恩的舉動，一個由多個世代的澳洲人為多代 (在軍隊中服役的) 人而作出的舉動。」



澳洲總督克利 (David Hurley) 及新西蘭駐澳洲高級專員金安妮特 (Annette King) 在出席坎培拉澳洲戰爭紀念館的澳新軍團日紀念儀式時，獻上花圈。 Source: AAP / Lukas Coch 坎培拉的黎明紀念儀式以布拉德肖 (Jordon Bradshaw) 中尉吹奏原住民樂器迪吉里杜管 (didgeridoo) 開始，其後逾三萬名在場人士靜默片刻。





澳洲總督克利 (David Hurley) 及新西蘭駐澳洲高級專員金安妮特 (Annette King) 其後獻上花圈。





退伍軍人及服役人員將在星期一晚上放置在無名英雄墓穴 (Tomb of the Unknown Soldier) 的儀式燈籠帶到戰爭紀念館，與此同時號角手吹奏起軍樂「起床號」(Reveille)。





艾巴尼斯表示，銘記那些「未能返家」陣亡將士所作的貢獻是非常重要。





他說：「正當我們齊集在這裡、全國各地的城鎮郊區，以及世界各地的前戰場，我們被他們的名字以及他們遇難的地點所圍繞，這些都在一個令人悲傷的地圖上呈現起來。」



多國政要、澳洲及新西蘭士兵在土耳其加里波利半島的紀念遺址參與紀念儀式。 Source: AP / Emrah Gurel/AP 他說：「如果我們要真正尊重退伍軍人，我們欠他們的不僅是謝意。正如他們為我們而戰，我們亦必須為他們而廷身而出。」





總理續指，同樣重要的是，要肯定身穿軍服服役的原住民及托勒斯海峽島民。他們「為澳洲而戰的程度，有時候較澳洲為他們而戰的意願更為強烈」。



澳洲空軍首席牧師考克斯 (James Cox) 表示，在加里波利登岸的澳新軍團，建立了無私服務的傳統。





他說：「因此，讓我們負擔起陣亡將士的重擔，展現出他們在服役時所表現出的同等英勇及堅定不移的精神。」





在雪梨的黎明紀念儀式上，海軍少將史密斯 (Christopher Smith) 表示，肯定男女軍人的犧牲是非常重要。





他說：「我們今天齊集在這裡，並非為美化戰爭，而是為提醒我們自己，我們珍惜我們自己的身份及所擁有的自由。」



黃金海岸 Currumbin 舉行的澳新軍團日黎明紀念儀式。 Source: AAP / Jono Searle 維州副州督安格斯 (James Angus) 在墨爾本的黎明紀念儀式上，亦提及今年亦正值韓戰結束 70 周年。





他說：「每年澳新軍團日都是歷史性及悲劇性的。歷史性的，是因為每個周年紀念都是標誌著另一場戰爭、另一場戰役。悲劇性的，是因為年輕澳洲人所付出的可怕代價。」





聯邦反對黨領袖達頓 (Peter Dutton) 則表示，澳新軍團日是全國日曆上最有意義的日子之一。





他說：「我們所堅持的價值觀，比任何衝突都更為持久，只要我們——像我們祖先一樣——有勇氣並承諾永遠捍衛它們。」



澳新軍團日的紀念活動始於 1916 年，當時在澳洲、英國倫敦及埃及都有紀念儀式。在 1920 年代，澳新軍團日成為一個全國性紀念日，但在 1927 年方被列為全國性公眾假期。





自 1930 年代中期開始，就已陸續開始舉行今時今日的澳新軍團日傳統儀式，包括黎明燭光悼念、巡遊、紀念儀式等。



收聽節目 【澳新軍團日】各地舉行黎明紀念儀式 緬懷陣亡將士的英勇偉績 SBS Chinese 25/04/2023 06:41 Play

而今時今日的黎明紀念儀式，則最早起源於 1927 年。當時一群從海外服役歸來的將士在出席澳新軍團日儀式後，看見一名老婦人在當時仍未建造完成的雪梨戰爭紀念碑 (Sydney Cenotaph) 上獻花。





該群將士決定，自翌年開始每年舉行黎明紀念儀式。1928 年的儀式上，有 150 人在紀念碑前聚集，獻上花圈並進行兩分鐘默哀。







