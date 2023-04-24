擲硬幣也犯法？你不知道的澳新軍團日賭博遊戲！

今日（4月25日）是澳新軍團日，全國各地都有紀念活動，如果大家去酒吧和老兵及一同慶祝的顧客舉杯暢飲的話，記得要參加他們一年只准合法玩一次的小遊戲——Two-up。





Two-up是一個很簡單的遊戲，如用硬幣「擲公字」——用一塊小木條，放著兩枚硬幣同時向空中投擲，要擲到頭頂2米之高，等它們直接落地。





在遊戲開始之前，大家會圍成一圈，圍著主持人即spinner。觀眾可以下注，買兩個硬幣都是公，或者都是字，如果一公一字即odds，就要重新擲一次。



這個two-up的賭博遊戲已經有百年歷史，但在澳洲屬非法，只准在賭場進行，而全國只有墨爾本和珀斯的賭場提供這個遊戲。不過，法律規定有一天，澳洲人在賭場以外都可以合法地玩，就是澳新軍團日，因為它被視為紀念澳洲軍人的活動之一。





澳洲戰爭紀念館的高級歷史學家迪必思（Craig Tibbits）表示，Two-up兩個硬幣好像澳新軍團日那樣一天分開了兩個部份。





「它是一種澳洲軍人在一戰期間會玩的簡單賭博。這個傳統延續到澳新軍團日就好像前半日是正式、莊嚴的紀念活動，後半日就是（在酒吧的）輕鬆活動。」





他說，在1915年參與加里波利（Gallipoli）戰役的澳洲士兵，在艱苦的戰況中正是玩這個遊戲來度日，隨後在軍中廣為流傳。





澳洲國立大學的歷史系教授思科特斯（Bruce Scates）認為，Two-up對於澳新軍團日有更加深刻的象征意義。





「它不只是士兵的遊戲，也是工人階級的遊戲，不需要太多工具就可以呼朋喚友簡單地一起玩，當中有一種友誼，一種戰友情誼的巨大吸引力。」



2009年，駐扎阿富汗的澳軍士兵以Two-up消遣。 而對於退伍軍人而言，Two-up不單只代表了澳新軍團日，一天兩個部份，同時也反映了這一日的兩種不同心情。





來自布里斯本的摩爾，17歲入伍，作為步槍手服役6年，曾於2010年派駐阿富汗。目前他在澳洲退伍軍人福利會擔任護士，為退伍同袍提供心理健康服務。





他說雖然澳新軍團日是表彰他們的一日，但總會令他回憶起失去的戰友。





「這日是他一年最難過的一日，因為和戰友見面會帶來回憶，會令人諗返起犧牲的同袍，又或者是那些（退伍之後）和自殺念頭作鬥爭而失敗的老兵。」





和他一起做護士的布殊來自阿德雷德，曾經在國防軍服役13年，亦都去過阿富汗。他在2021年退役。





雖然他承認4月25日是心情複雜的一日，但他的態度就更為積極，覺得這個日子除了是對軍人的表彰，也是少有的機會，給大家理解軍人脆弱的一面。





「每位老兵都藉此飲返幾杯、講下往事，享受天倫之樂。這個是一個大日子，大家可以和以前的同袍相聚，不用好似平時咁表現得很堅強，因為這一日大家都明白你，一起來紀念你的經歷。」





