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【一文看清】澳新軍團日你要注意的事

全澳各地今日紀念澳新軍團日，各州和領地都有不同的特殊安排。

Some people are walking past and others towards the entrance of a supermarket.

商店在澳新軍團日的營業時間與平日有別。 Source: AAP / Mick Tsikas

自 從1916 年以來，4 月 25 日就被定為澳新軍團日（Anzac Day），以紀念在戰爭中犧牲的軍人。

這天是全國的公共假期，商店的營業時間與平日有別，亦有特別的賭博規定。

商店營業時間

在新州、維州和昆州，商店要到下午 1 點才開始營業。不過藥房、加油站和便利店例外，但小商店通常休息至下午 1 點。

南澳的非指定類型商店在巿中心內會由中午 12 點至下午 5 點營業。

在西澳，一般零售商店如大型雜貨店等全日休息，但加油站和較小型的零售商店除外。

在塔州，商店不得在中午 12 點 30 分之前營業。在北領地和首都領地，澳新軍團日的營業時間沒有限制。
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酒鋪的特別規定

賣酒的時間因各州或領地而異。

在西澳，酒館、酒吧和夜總會一般可以在中午 12 點至午夜營業，但具體時間視乎持有的酒牌類型而定。

在維州，餐廳、咖啡店、酒吧和酒鋪可以在中午 12 點至凌晨 1 點賣酒。

在新州，酒館、夜總會、酒吧、餐廳和咖啡室可以從下午 1 點開始賣酒，但必須是正常營業時間之內。

北領地和昆州已於 4 月 25 日更改規定，在塔州，人們可以在持酒牌或持有酒類許可證的主要賣酒的商店買酒。

在首都領地和南澳，澳新軍團日沒有特別的賣酒限制。
cups of alcohol sitting
關於賣酒的規定在澳新軍團日亦有變。 Source: AAP / AAP

何謂two-up?

Two-up 是一種遊戲，將兩枚硬幣拋向空中，打賭跌下來的是正面還是反面。

此遊戲可追溯至 1800 年代，兩次世界大戰期間在澳洲軍人之間盛行。

通常這是一種非法的賭博形式，但在澳新軍團日可以在酒吧、酒館和夜總會進行。
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位於Broken Hill 的 The Palace Hotel 是澳洲僅有的幾家獲發牌可定期舉行two-up遊戲的地方之一，每逢周五晚舉行。

東主之一兼two-up遊戲經理Fisk Nagas經營two-up遊戲已有 10 年，他說這遊戲是一種「非常社交性質的輸錢方式」。「遊戲本身促使玩家互相交談……在澳新軍團日吸引了各階層的人來玩。」

他表示，這遊戲的社交功能比金錢更重要，負責任地比賽至關重要。「我們有退伍軍人參加，他們可能高達 80 歲……遊戲可改變（生命），這是一個特別的日子。」

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Published 25 April 2023 9:36am
By Youssef Saudie
Source: SBS
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