【暪定唔暪?】教師被要求在一事上隱瞞家長

一封外洩的電子郵件指，昆州的學生如果改變性別或代詞，教師將要在課堂上使用學生所選的名字。





該電子郵件指，根據人權法，教師必須在課堂上使用學生喜歡的代詞和名字。





然而，教師在與學生父母的正式溝通中，需使用他們的出生姓名。





教師可能要為不想讓父母知道自己的身份的學生，而向其父母保密，這引起人們的擔憂。





據指全州的學校工作人員和家長都對這個問題感到擔憂。





一位不願透露姓名的老師向《信使報》（The Courier-Mail ）表示，現在要求學校老師與家長交談，不要提及改名字這件事，他們必須使用孩子出生證明上的名字，但他們應該在課堂上使用孩子所選名字和代詞。





「在家長與老師面談時，即使孩子坐在他們母親旁邊，我們是否應該不向學生的母親提起這件事？」





老師還質疑為什麼學生改名字這麼容易。





「如果一個孩子想在高年級改變主體，有重要的協議來確保這是正確的決定，並且需要三至四個簽名。」





但如果他們想更改他們的名字或代詞，那就要與指導官交談。





教育部表示，建議學校和校長單獨評估每個案例。





當局指，在某些情況下，學校最好對孩子的意願保密，特別是如果孩子的家庭有特定的宗教信仰。





教育部發言人指，學生可以要求學校使用所選名稱或代詞。學校根據學生的最大利益，按個案考慮這些要求。





當局承認個別學生的情況會有所不同，應根據個人情況決定如何最好地支持學生。





「當然，學校會定期與家長和照顧者就影響孩子的學校事務進行溝通。」





當局又指，如果家長或照顧者要求，學生的首選代詞或性別也可以用於學生的學校文件。



但有前校長向傳媒表示，教師有義務告知家長他們的孩子在課堂上發生的事情。





「當家長在學校註冊時，有簽署一份合同，合同規定學校在任何時候都不能向家長隱瞞信息，除非有法院命令。」





因此，教師被告知要向家長隱瞞有關學生的信息，但部門沒有任何政策和程序規定教師必須對家長撒謊。





該前校長指，弱勢學生的福址對教師和學校很重要，但他們正在努力如何解決這個問題。





她強調，事情必須得到很好處理，學校人員沒有受過訓練，他們不是受過訓練的醫學專家，無法處理有關訊息。





「學校沒有足夠的指導人員來提供幫助，所以教師再次被利用和欺壓，被迫做不適合他們的事情，這是不公平的。」





她認為，教師在那裡教育學生，並沒有接受過有關培訓，有人權法，但學校亦有跨性別指南，明確表示家長和學生必須與學校社區一起工作。





