跨性別人士為運動用品宣傳惹爭議

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跨性別網紅穆瓦尼 (Dylan Mulvaney)。 Source: AAP / Efren Landaos/Sipa USA

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著名運動品牌近日選用跨性別「KOL」宣傳旗下女性運動內衣系列，遭批評破壞女權運動，有消費者發函投訴該品牌。但品牌呼籲網民及消費者應該「友善包容，互相鼓勵」。今日鐳射全方位張艾利為大家分析這宗富爭議性的跨性別新聞。

著名美國運動品牌Nike近日與跨性別網紅合作，為其女性運動內衣系列作宣傳。當宣傳片推出不久，在網上發起被抵制效應，有消費者甚至發函投訴！Nike總部表示會刪除不友善留言，還呼籲網民應以「友善包容，互相鼓勵」(Be kind; Be inclusive; Encourage each other) 作為回應。為何今次的宣傳活動會引發市場上的強烈迴響呢？讓大家先了解一下今次事件的主角，迪蘭.穆瓦尼(Dylan Mulvaney) 。

生理性別屬於男性的迪蘭(Dylan)，自認為女性；雖然他沒有接受過任何變性手術，且保有男性生殖器官。仍自居她 (she) 的迪蘭，在今年一月剛剛完成面部骨骼切除手術，以呈現更女性化的外觀。本為男性的他，於2015年出道在百老匯擔任喜劇演員；自2020年起在TikTok上發佈他轉換性別的系列影片Days of Girlhood，吸引超過億網民觀看。隨後更成為美國啤酒品牌百威(Budweiser)的推廣大使。迪蘭自居女性以來頗富爭議，曾經因隨身攜帶美國衛生棉條品牌Tampax的產品而受到批評，對此他解釋道，隨身攜帶衛生棉條只是「以防有別人須要」！令人目定口呆！

迪蘭在剛結束的復活節在社交媒體Instagram上，發佈了幾則為Nike宣傳女性運動服裝的照片與限時動態，只見他身穿Nike旗下Alate運動內衣與Zenvy緊身褲，擺出各種運動姿勢，在室內裏隨著輕快的音樂赤腳起舞。大量網民湧進迪蘭的帖子下方留言：不少女性消費者感覺「被嘲笑和侮辱」，認為跨性別女性與女性是不同的，不應放在相同類別中！有人更認為「世界病了」、「男人又一次勝利」！也有人指責Nike並沒有設計出讓女性穿上後感到舒適的運動服裝，但亦有部分網民對Nike的做法表示支持，認為迪蘭「有權活出自我」！

帖子一經發佈便掀起輿論爭議。曾於1980年莫斯科奧運會上，為英國贏得銀牌的前游泳運動員莎朗.戴維斯(Sharron Davies)認為，迪蘭正在模仿女性，但沒有展現出女性運動員的姿態。迪蘭生理性別為男性，無法有效推廣內衣等對女性身體有必要作用的產品，批評Nike破壞了對女性保障運動，並呼籲大眾抵制Nike，讓品牌聆聽女性的聲音。其實，這也不是Nike首次與跨性別明星合作，該品牌於2021年邀請了全球首位跨性別阿根廷足球員馬華. 高美斯(Mara Gomez)作為宣傳大使，曽掀起了一股購買熱潮！

根據國際奧委會(IOC) 在2015年公佈的參賽指引，跨性別男性可以不受限制地參加比賽；而跨性別女性只要經過跨性別荷爾蒙治療，在參賽前12個月都將睪固酮 (Testosterone，雄性激素，是一種類固醇荷爾蒙，為人體主要的雄性激素，也是雄性激素中活性最強的一種) 濃度維持在10 nmol/L(納摩爾)以下，就能參賽，不需經過性別重置手術。跨性別人士擁有參加國際運動比賽的權利，因為《奧林匹克運動會憲章》明確提到「體育是一種人權」，應歡迎所有人士參與。如今跨性別運動員的存在引發爭議，是因為人們擔憂跨性別人士稱霸女性運動領域。如今，性別身分不單在運動中成為敏感複雜的議題；在商業推廣中更需要權衡人權和公平。
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