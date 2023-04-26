單次處方配藥量將提升 常用藥成本將降低

要點： 政府計劃允許患者憑藉一張處方，以購買政府補貼清單中兩個月劑量的藥物。

預計這一個變革可以減省政府開支

受惠於這一個政策，數百種常用藥物變得更為便宜。

政府建議在本年 5 月中的聯邦預算加入一項新措施，數百萬患有慢性疾病的澳洲人或能從而受專，常用藥品費用將大幅下降。





根據計劃，政府建議允許患者透過一張處方購買兩個月劑量的政府補貼清單內藥物，而再不需要再開兩次處方。





預計政策將在 2023年9月1日生效，即意味病人無須在頻繁往來診所與藥房，大大節省成本。另外，他們亦不需要在獲得藥物方面，再多付診症費，意味在藥物的花費將有所減少，600 萬澳洲人將會受惠。





財政部長查默斯 （Jim Chalmers）將在 5月9日公佈的聯邦預算中披露該政策對財政帶來的影響。





該政策將使數百種常用藥品的價格變得更低，使需要大量購買藥品的慢性病患者成為主要獲益人群。



財長查默斯在 5 月的預算中將會報告這一項改革將會帶來甚麼影響。 Source: AAP / Jono Searle 該政策清單上包含320多種藥物，用於治療心臟病、高膽固醇、克隆氏症（慢性腸道炎）和高血壓等慢性疾病。





如果患者的藥品處方可以延長到 60 天而不是 30 天，每年可節省多達 180 澳元；或者如果其他所需藥物符合延長配藥變更的條件，則可節省更多。





藥物福利諮詢委員會（The Pharmaceutical Benefits Advisory Committee）在 2018 年首次提出這個想法，當時他們調查了允許藥物福利計劃（PBS）中部分治療慢性病藥品以更大劑量發放的臨床安全性。



藥物福利諮詢委員會的建議是，將普通藥物的單個處方配藥量從30天提高到60天。





即使如此，澳洲的藥物配藥規則仍然不如其他可比國家靈活，如新西蘭允許為慢性病患者提供 90 日的配藥量，而加拿大為 100 日。



憂慮藥品短缺情況

澳洲衛生部長畢勒（Mark Butler）表示，這項生活成本措施將解決澳洲人延期或無法獲得他們所需藥物的問題。





畢勒表示：「每年有近一百萬澳洲人被迫延期或者暫停服用醫生推薦的必要藥品。」





「這項更便宜的藥品政策是安全的，有利於澳洲人節省生活成本，最重要的是有利於他們的健康。」





醫生仍然可以選擇為患者開一個月藥量的處方，而不是兩個月。





政府表示，這一變化不會推高對藥品的需求或加劇藥品短缺。





但澳洲藥劑業協會（Pharmacy Guild of Australia）的新民意調查顯示，受訪者擔心該政策會加劇藥品短缺。





根據這項對 2500 名受訪者進行的民意調查顯示，大約 80% 的人擔心，如果患者能夠一次性獲得兩倍的藥物，就可能會導致藥物短缺。



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澳洲藥劑業協會全國主席托梅表示：「我們呼籲聯邦政府重新考慮。」他補充指更好的選擇是將每位患者的藥物福利計劃分攤額從 30 澳元降至 19 澳元。





與此同時，尚有幾星期，艾巴尼斯政府將公佈第二個聯邦預算，影子財政部長泰勒（Angus Taylor）呼籲財政部長查默斯要制定出一條能使預算實現盈餘的新路徑。



泰勒指，政府應該儲存一筆預期的商品和所得稅意外收入，用以降低赤字。





「在當前商品價格強勁以及聯盟黨政府留給他們強勁經濟的情況下，如果政府無法實現盈餘，那麼甚麼時候才會有盈餘？」



