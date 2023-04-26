【疑不滿被嗶】墨爾本踩滑板青年向老翁施襲後逃去

事發在墨爾本南面 Brighton 的 Esplanade。





據報，該名 64 歲的老翁，上月 30 日中午 12 時 30 分左右在這裡被一名青年從後多次襲擊後倒地。





而他在被襲前，在附近的 Normanby Street 開車期間，發現該名青年在馬路上踩電動滑板車，他向警方表示，基於安全由，曾經向該名青年「響咹」，提示青年後面有車。





消息指，該名踩電動滑板車的青年，年約十多至二十歲，他其後在 Esplanade 走近該名老翁的私家車，懷疑不滿「被嗶」，敲打汽車並辱罵老翁。





該名老翁於是下車試圖平息事之件，但當他走回車上時，就被青年施襲，青年然後向 Elwood 的 Brighton Baths 方向逃去。





這名老翁身受重傷，眼窩被打至骨折，令他失去了部分視力。





維州警方事後從附近民居的保安錄像系統發現該名懷疑向老翁施襲的青年，並警方發放相片通緝他，指他中等身材，當時身穿白色T恤、灰色短褲和波鞋，呼籲居民如果發現他的下落便向警方報案。





