新西蘭北島今早發生兩次強烈地震

新西蘭今早先後發生5.9級以及5.4級地震，新西蘭地質及核科學研究所（GNS Science）列為強烈地震，超過24,000名在北島的居民報告有震感。

A map of New Zealand

A magnitude 5.9 earthquake has been felt in New Zealand, followed by a 5.4 aftershock. Credit: United States Geological Survey

Key Points
  • 新西蘭北島發生5.9級地震，居民報告有強烈震感。
  • 超過 24,000 居民報告，感到了地震以及一系列餘震。
  • 新西蘭國家應急機構證實沒有海嘯威脅。
今早新西蘭時間10點16分（澳洲東岸時間早上8點16分）發生5.9級地震，震央在北島東南岸Hawke’s Bay 地區，偏遠小鎮Porangahau，震源深度約22公里。

3分鐘後再發生5.4級餘震，一小時內也發生多次餘震。

超過22,000人在第一次地震，向地質及核科學研究所報告，大部份是在Hawke’s Bay 地區居民。

今次地震，在首都惠靈頓也有震感，尤其在多層商業大廈正在上班的人士。
國家緊急管理局（National Emergency Management Agency）一度發出海嘯警告，但在40分鐘後撤除。

今次地震震央Porangahau及附近地區，二月遭熱帶氣旋加布里埃爾（Gabrielle）吹襲，發生山泥傾瀉，有道路損毀。

研究所擔心，地震可能會再引致山泥傾瀉。

新西蘭當局就呼籲居民，如果一旦發生強烈或者持續較長時間的地震，最好疏散到地勢較高的地區。

兩日前星期一，新西蘭北島對開的克馬德克群島發生7.3級地震。
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Published 26 April 2023 1:35pm
By Rayane Tamer
Presented by Wyee Yeung
Source: SBS
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