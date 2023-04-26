新西蘭北島今早發生兩次強烈地震

Key Points 新西蘭北島發生5.9級地震，居民報告有強烈震感。

超過 24,000 居民報告，感到了地震以及一系列餘震。

新西蘭國家應急機構證實沒有海嘯威脅。

今早新西蘭時間10點16分（澳洲東岸時間早上8點16分）發生5.9級地震，震央在北島東南岸Hawke’s Bay 地區，偏遠小鎮Porangahau，震源深度約22公里。





3分鐘後再發生5.4級餘震，一小時內也發生多次餘震。





超過22,000人在第一次地震，向地質及核科學研究所報告，大部份是在Hawke’s Bay 地區居民。





今次地震，在首都惠靈頓也有震感，尤其在多層商業大廈正在上班的人士。



國家緊急管理局（National Emergency Management Agency）一度發出海嘯警告，但在40分鐘後撤除。





今次地震震央Porangahau及附近地區，二月遭熱帶氣旋加布里埃爾（Gabrielle）吹襲，發生山泥傾瀉，有道路損毀。





研究所擔心，地震可能會再引致山泥傾瀉。





新西蘭當局就呼籲居民，如果一旦發生強烈或者持續較長時間的地震，最好疏散到地勢較高的地區。





兩日前星期一，新西蘭北島對開的克馬德克群島發生7.3級地震。







