新研究：炸薯條非「療癒美食」可能越食情緒越差

一項最新研究表明，油炸食品實際上可能會對我們的心理健康產生負面影響，亦與焦慮及抑鬱等心理問題有關。





而經常食用油炸食品—尤其是炸薯食品的人士，與不吃油炸食品的人相比，其焦慮風險增加 12% 、抑郁風險增加 7% 。





研究中國杭州的一個研究小組進行，他們在 11.3 年內評估了 140,728 名參與者， 並排除了前兩年已被診斷患有抑鬱症的參與者後，發現在食用油炸食品的人群中，共 8,294 人患上焦慮症和 12,735 患上抑鬱症。





研究成果在科學期刊PNAS 上發表，當中還發現，與炸雞等「炸白肉」作出比較，研究亦發現習慣食用炸薯食品的參與者，其患抑鬱症的風險增加了 2%，而年輕男性經常食用一份以上油炸食品，同時，這種影響在「年輕男性」和一般年輕消費者中更為明顯。





但有營養專家解釋說，研究仍只有初步結果，暫時亦無法清楚油炸食品是否會直接導致心理健康問題，或者令人出現抑鬱或焦慮症狀。





另外亦有一項研究亦表明，食用不健康的食物及營養不良、會降低一個人的情緒並加劇心理健康狀況。研究人員指出，全球抑鬱症和焦慮症最近有所上升，到 2020 年分別增加 27.6% 和 25.6%。



