一嚐島主滋味 蘇格蘭「山旮旯」無人島 28 萬有交易

要點： 蘇格蘭南部一個佔地 25 英畝的無人島已掛牌出售，吸引了強勁的需求。

巴洛克島(Barlocco Island)沒有建築物或住宅，對蘇格蘭政府具有科學價值。

該島只能乘船或在潮退時步行、駕著拖拉機或四輪電單車進入。

絕佳的位置，壯麗的景色和鵝卵石的海灘，眼中看不到一個人。





這就是目前正待售的巴洛克島的廣告宣傳內容。





這座佔地 25 英畝的島嶼位於蘇格蘭南部海岸附近，週四由蘇格蘭房地產經紀公司加爾布雷思 (Galbraith) 刊登。





它目前的叫價是 15萬英鎊（279,441 澳元），據經紀稱，它吸引了潛在國際和國內買家的強勁需求。



島上沒有居民或住宅，只能乘船或在潮退時步行、駕著拖拉機或四輪電單車進入該島。







由於位置特殊的緣故，須先搭乘飛機到蘇格蘭的最大城市格拉斯哥（Glasgow），再開2小時的車到離島最近的城鎮Gatehouse of Fleet，。





抵達此處之後有兩種方式可以前往巴洛克島，一個是搭６英里的船，或是等到退潮時駕駛全地形車穿過岩石小徑前往。





這意味著，除非業主有船，否則在水位過高之前，他們只有五個小時的時間來往該島。





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在島的西部，有一個可以停泊小船的鵝卵石海灘。地面的池塘為該地區的牲畜和野生動物提供水源。它甚至是該地區最大的海鳥棲息地。





加爾布雷思的經紀埃德加 (Aaron Edgar) 表示，該島的位置「令人嘆為觀止」，並且處於具科學價值的黃金地段。



這處島嶼雖然可以私人出售，但由於島上自然地貌、野生動物等因素，早早就被政府指定為「具有特殊科學價值的地點」，買家很難在小島上進行大範圍的建築。過去甚至也沒有人曾經申請在該島嶼上進行建造。





埃德加說：「擁有自己的蘇格蘭私人島嶼仍然是一種非常浪漫的情調，在那裡你可以逃離日常生活的喧囂，在最美麗的風景包圍下享受一些平靜與安寧。」





經紀宣傳指該島適合進行各種休閒活動，例如觀鳥、海釣和其他水上運動。



