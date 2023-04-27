【令人錯愕】乘客遺漏在優步出租車內最荒謬的竟是這些？

根據優步報告中的數據顯示，在過去一年，乘客所遺漏的物品包括2004 年奧運會獎牌、史泰敖（Harry Styles） 演唱會門票甚至是假牙。





數據亦顯示布里斯本是過去一年中有最少乘客出現遺漏物品的城市，但珀斯則連續第二年成為澳洲最多乘客遺漏物品的城市。





優步澳洲和新西蘭乘客運營負責人阮和（ Hoa Nguyen） 說：『從史泰敖的演唱會門票到一隻標本貓，澳洲乘客今年的健忘程度比以往更甚。』





不過他表示，若果大家突然意識到把手機、錢包或哈利波特的魔杖遺漏了在優步的出租車裡，他們是有一個手機程式是可以幫助大家取回你的物品。如果你的司機確認找到你的物品，你們可以協調一個雙方都方便的時間和地點會面，以便將物品歸還。 又或者優步是可提供當日送達服務。





那麼，究竟在今年中最令人錯愕被遺漏的物品又是些甚麼呢？





該公司列出了過去一年中在車內遺漏的頭10項最「特別」的物品：





1. 一張寫上「這可能是我一生的摯愛」的一個女孩電話號碼的紙條





2.婚紗





3.成人玩具





4.兔子的藥物





5. Harry Styles 演唱會門票





6.奧運金牌





7. 標本貓





8.滑板車





9. 一幅瑪麗麗蓮夢露的畫作





10.哈利波特魔杖





另外亦有假牙、婚戒、出生證書、一盤意大利麵條、一個巨大的掛鐘、一個講台，甚至還有冰箱。





下次大家乘搭優步（Uber） 出租車的時候，可能在下車前要先檢查一下自己是否有遺漏了一些重要物品。





