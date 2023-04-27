【三大黑點】2023 墨爾本最危險混亂的三大十字路口及道路

根據維州皇家汽車會（RACV）的一份網上調查報告顯示，位於墨爾本西北部的一個混亂環形交叉路口，被駕駛者認定為市內最危險的十字路口之一。





位於 Essendon North 的一個交界處，是 Keilor、Bulla、Mt Alexander 和 Lincoln road 等多條道路交彙，一直讓不少司機感到沮喪煩惱。





這個大型環形交叉路口，還有兩組電車軌和兩條支路，促使 VicRoads 和 Moonee Valley Council 市近年來審視如何改善這道路情況。





墨爾本最糟糕的三個十字路口還包括，位於 Port Melbourne 的 Liardet 和 Bay street 兩條街的轉角處，以及位於 Burnley 的 Loyola Grove 和 Twickenham Crescent 交彙的環島處。





該調查還指出三條令駕車者頭痛的道路，包括從 Essendon 到 Ascot Vale 的 Mount Alexander Road、從 Windsor 到 Caulfield的 Princes Highway / Dandenong Rd，以及從Brunswick 和 Coburg 的 Sydney Rd。



2023 年維州最危險的道路

最被討厭的道路





1 Mount Alexander Rd – Essendon、Moonee Ponds 和 Ascot Vale





2 Princes Highway/Dandenong Rd – Windsor、Prahran、Caulfield 和 Caulfield North





3 Sydney Rd – Brunswick 和 Coburg





最被討厭的十字路口





1. 位於 Port Melbourne 的 Liardet St. 和 Bay St.





2. 位於 Essendon North 的 Keilor Rd 、Bulla Rd 、Mt Alexander Rd 和 Lincoln Rd 多條道路交彙處





3. 位於 Richmond 的 Loyola Grove and Twickenham Crescent



