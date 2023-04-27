【三大黑點】2023 墨爾本最危險混亂的三大十字路口及道路

2023 墨爾本最危險混亂的環形交叉十字路口及道路。

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2023 墨爾本最危險混亂的環形交叉十字路口。 Credit: Google Map

根據維州皇家汽車會（RACV）的一份網上調查報告顯示，位於墨爾本西北部的一個混亂環形交叉路口，被駕駛者認定為市內最危險的十字路口之一。

位於 Essendon North 的一個交界處，是 Keilor、Bulla、Mt Alexander 和 Lincoln road 等多條道路交彙，一直讓不少司機感到沮喪煩惱。

這個大型環形交叉路口，還有兩組電車軌和兩條支路，促使 VicRoads 和 Moonee Valley Council 市近年來審視如何改善這道路情況。

墨爾本最糟糕的三個十字路口還包括，位於 Port Melbourne 的 Liardet 和 Bay street 兩條街的轉角處，以及位於 Burnley 的 Loyola Grove 和 Twickenham Crescent 交彙的環島處。

該調查還指出三條令駕車者頭痛的道路，包括從 Essendon 到 Ascot Vale 的 Mount Alexander Road、從 Windsor 到 Caulfield的 Princes Highway / Dandenong Rd，以及從Brunswick 和 Coburg 的 Sydney Rd。
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2023 年維州最危險的道路

最被討厭的道路

1 Mount Alexander Rd – Essendon、Moonee Ponds 和 Ascot Vale

2 Princes Highway/Dandenong Rd – Windsor、Prahran、Caulfield 和 Caulfield North

3 Sydney Rd – Brunswick 和 Coburg

最被討厭的十字路口

1. 位於 Port Melbourne 的 Liardet St. 和 Bay St.

2. 位於 Essendon North 的 Keilor Rd 、Bulla Rd 、Mt Alexander Rd 和 Lincoln Rd 多條道路交彙處

3. 位於 Richmond 的 Loyola Grove and Twickenham Crescent

維州皇家汽車會在 2021 年以偏遠地區為重點進行過類似的調查，其中部份被司機認為是最危險的道路正進行改進工程。
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Published 27 April 2023 12:35pm
Updated 25m ago 1:22pm
By Peggy Tsoi
Source: SBS