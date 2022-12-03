【長新冠或影響神經系統】聯邦政府撥款 5千萬於新冠病毒研究數據庫

Studies indicate that Covid-19 attacks and damages the brain, possibly permanently

一份關於長新冠（Long-COVID）的政府調查文件公布， 籲建立長新冠數據庫及研究計劃，採取協調治療方法，以及為新冠患者提供抗病毒藥物。 Source: Getty / Getty Images

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一份關於長新冠（Long-COVID）的政府調查文件公布， 籲建立長新冠數據庫及研究計劃，採取協調治療方法，以及為新冠患者提供抗病毒藥物。

一份關於長新冠（Long-COVID）的政府調查文件公布， 呼籲建立一個有關長新冠的數據庫及研究計劃，採取協調的治療方法，以及為所有新冠患者提供抗病毒藥物。

一些專家表示醫學界對於新冠病毒的了解仍甚少。聯邦衛生部長畢勒承諾額外撥款 5000 萬澳元 用於新冠病毒研究。

負責這份關於調查文件的議會委員會，花長達數月，聽取了數百名澳洲人受長新冠影響的患者的意見，這些長新冠病人因為長期感染新冠，出現包括疲勞、被孤立和精神健康狀況不佳等情況。其他症狀可能包括頭暈、腦霧（brain fog）、難以忍受發光物或移動物體和肌肉酸痛。

該委員會提出了九項建議，包括建立一個國家長新冠數據庫和研究計劃，以及為所有新冠患者提供抗病毒藥物，以及改善建築物通風系統。

委員會的主席費萊達（Mike Freelander）是工黨議員，也是一名兒科醫生，他向澳洲廣播公司（ABC）表示，與許多患有長新冠的患者交談過，他們的情況確實會好轉，但可能需要數年時間完全康復。這肯定會影響他們的工作及學習能力、與家人及孩子相處的能力。 
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腦霧並非是新冠專利病徵

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03/12/202210:50
弗洛里神經與心理健康研究所（Florey Institute of Neuroscience and Mental Health）所長基爾帕特（Trevor Kilpatrick）教授表示，現階段，真的不知道長新冠的長期影響可能是什麼。

基爾帕特表示：「在神經學的層面上，我們真正擔心的是長新冠可能帶來的長期影響。而且我們沒有充分了解這些影響是否可能會導致神經衰退性的疾病，從長遠來看，亦未知道是否會導致病人出現帕金森病，甚至腦退化症的傾向。我們希望情況並非如此。但我們需要進行非常詳細的研究，了解是否存在風險。如果存在風險，我們如何最好地治療這種情況。」 

雖然目前世界各地正在進行研究，但專家表示，仍然沒有常規系統來監測長新冠患者的健康狀況和康復模式。 

安德森（Craig Anderson）教授是新南威爾士大學（University of New South Wales；UNSW）喬治健康研究所（George Institute for Global Health）的全球大腦健康研究項目（Global Brain Health Research Program）主任。

安德森教授指，醫學界面臨的挑戰是對長新冠的理解，包括病人身體經歷的情況，因為目前還沒有可靠的測試，來指導醫生幫助患者理解他們的身體發生了什麼，為什麼會發生，以及如何最好地作出治療。 

他對於政府承諾撥款作出研究計劃表示歡迎，安德森教授亦提醒，重要的是，別忘記病毒尚未完全被消滅。

他表示，病毒並沒有消失，人們需要對接種疫苗保持警惕，需要為下一波疫情做好準備。還需要記住，一旦感染，不會那麼快康復。人們如果感染病毒，如果身體做好準備，幾星期就可以恢復正常生活，但現在醫學界認識到，有很大一部分人會繼續受這些持續長新冠影響，長期疲勞影響生活質量。
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「長新冠」席捲歐洲 世衛：已是實際疾病全球必須正視

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15/09/202204:57
安德森亦說，疫苗的接種率正在下降。他指，如果身體持續發炎，意味著人們需要更長的時間才能恢復。

基爾帕特教授則表示，其中一個問題是長新冠不會以相同的方式出現在每個患者身上。

根據定義，長新冠是指在急性感染後數月仍有殘留症狀的人。基本上，這些症狀的範圍包括呼吸、睡眠問題，以及與在神經和心理健康方面的相關問題、例如情緒和記憶力等。這種情況基本上稱為腦霧，還會出現嗅覺的問題，這是病毒如何影響神經系統關鍵問題。 

而長新冠對於經濟的影響尚待確定。

委員會主席費萊達表示，病人對無法獲得正確的診斷感到沮喪。他表示，政府需要實施對於長新冠患者的支援計劃，從長遠來看，大家也知道新冠病毒不會消失，所以不得不處理這個問題。

 而基爾帕特教授亦表示，診所、醫院、醫生和研究人員應該協調合作來應對長新冠。
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