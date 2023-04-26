一文看清：澳洲住宅單位租金最平最貴的大城市

根據 2021 年的人口普查數據，全國有接近三成家庭透過私營租賃市場租住物業，這個比率在過去數十年正不斷上升。





同時，根據 2019-20 年度的收入及住屋調查 (Survey of Income and Housing)，租住物業的人士普遍有較低的收入，而他們可支配收入中用於住屋的開支亦較自住業主家庭更大。





調查顯示，以中位數計算，私人租戶用於支付租金的金額佔每星期收入大約 26%。而目前，租金 (包括公營及私營市場) 亦佔消費者物價指數 (Consumer Price Index) 約 6%，為第二大開支種類。



收聽節目 【租金停不了? 】雪梨公寓每周租金中位數首破600元 SBS Chinese 09/04/2023 04:33 Play

統計局日前公佈的報告 指出，全國消費者物價指數的租金部份近期出現上漲。自 2021 年起，全國所有州份的內城區及偏遠地區都出現租金上升。





同時，租金上升亦變得越趨常見，而增加幅度亦較平均數為高，特別是轉換租客的物業 (每月佔全部出租物業 2-3%)。





統計局指，這個情況與新冠病毒疫情期間的現象相反。當時，在民眾較喜歡更多空間的物業及淨人口流動較少所帶動下，在中心商業區附近周邊的出租物業出現租金下調，而偏遠地區則出現租金上升。





根據統計局公佈的數據，全國所有州及領地的租金中位數自 2019 年起一直上漲，過去一年的升勢尤為明顯。





在 2023 年 2 月，澳洲首都領地的物業租金中位數為全國最高，達到每星期 $560；最低則為南澳，租金中位數為每星期 $380。



全國各州及領地住宅物業租金中位數 (2018 年 6 月至 2023 年 2 月)。 Source: Supplied / Australian Bureau of Statistics 全國物業租金中位數第二高的州及領地為新州，租金中位數為每星期 $530。其次為北領地，中位數為 $500。





緊隨其後為昆州及西澳 (租金中位數均為每星期 $450)、維州 ($420) 及塔州 ($390)。



阿德雷德住宅單位租金最便宜

而僅計算住宅單位 (units)，根據房地產市場分析機構 CoreLogic 的數據，目前全國住宅單位的租金中位數為每星期 $540，而首府城市的中位數則為每星期 $550。





在各首府城市中，位於南澳的阿得雷德的住宅單位租金為全國最低，中位數為每星期 $443。而全國住宅單位租金最高的城市，則為新州的雪梨，中位數單位租金為每星期 $648。兩者相差超過 $200。



以下為全國各首府城市的住宅單位租金中位數：

(8) 阿德雷德 ：租金中位數每星期 $443



(7) 墨爾本 ：租金中位數每星期 $504



(6) 達爾文 ：租金中位數每星期 $505



(5) 荷伯特 ：租金中位數每星期 $505



(4) 珀斯 ：租金中位數每星期 $505



(3) 布里斯本 ：租金中位數每星期 $523



(2) 坎培拉 ：租金中位數每星期 $585



(1) 雪梨 ：租金中位數每星期 $648





