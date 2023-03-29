【解決房屋危機】聯邦工黨政府草案未獲足夠支持 昆州宣布加租每年限一次

昨日國會外，有示威者就政府提出的房屋草案，集會抗議。（攝於2023年3月28日）

昨日國會外，有示威者就政府提出的房屋草案，集會抗議。（攝於2023年3月28日） Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE

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對於聯邦工黨政府提出的房屋澳洲未來基金，綠黨及獨立議員認為要增加政府的撥款，預計今個星期未能夠在國會通過，以及昆州宣布限制租金增加的次數。

聯邦政府提出的澳洲房屋未來基金（Housing Australia Future Fund）草案提交國會，但仍未爭取到綠黨以及獨立議員的支持。

根據草案，政府會向這個未來基金撥款100億元，基金的收益將有助於5年內建造 3 萬間社會保障房屋及可負擔房屋，而支出上限為 每年 5 億元。

房屋部長科蓮絲（Julie Collins）表示，草案是澳洲超過10年以來，在房屋方面最大的單一投資，將可以幫助最弱勢群體。

她說，2021 年的人口普查的數據顯示，將近 12萬3千澳洲人無家可歸，所以要盡快就草案辯論，盡快為最需要的人建造房屋。
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不過，綠黨和其他獨立議員呼籲工黨政府加強該項草案，為公共房屋及可負擔房屋，以及租住房屋人士，提供更多資金。 

綠黨認為要對公共房屋直接投資50億元，並且凍結目前的租金。領袖班特（Adam Bandt）說，現在全澳出現租住房屋危機，租金增長速度是工資增長速度的7倍，政府需要現在採取行動，為租住房屋人士提供支援。

社會福利團體就促請國會盡快達成協議，採取行動協助目前面對住屋危機的人士，澳洲社會服務委員會（Australian Council of Social Services）行政總監戈爾迪（Cassandra Goldie）指出，這項立法非常重要，同樣重要的是我們要提高社會保障及可負擔這類公屋的供應量。低收入房屋的供應越來越落後，遠遠追不上需求。

她說，希望看到每年增加 25,000 間公共房屋的供應。又說，希望澳洲房屋未來基金草案，可以今個星期在國會通過。但係，由於談判被推遲，該法案不太可能在本週獲得通過。
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昆州州長帕拉謝伊昨日於昆州議會大樓舉行圓桌會議上，宣布修訂房屋措施
昆州州長帕拉謝伊昨日於布里斯本的昆州議會大樓舉行圓桌會議上，宣布修訂房屋措施。（攝於2023年3月28日） Source: AAP / DARREN ENGLAND/AAPIMAGE
另外昆州也宣布改革房屋政策，州長帕拉謝伊（Annastacia Palaszczuk）昨日於議會宣布，出租的房屋，每年只可以加租一次，另外開發商還將獲得稅收減免，以建造更多房屋解決不斷升級的房屋危機。

根據昨日於昆州議會宣布的新修訂，興建出租房屋的發展項目，如果至少有 10% 的出租房屋作為可負擔房屋，土地稅將削減高達 50%，政府希望從而推動更多投資以提供新的租賃供應。

昆州政府也向即時房屋應對計劃（Immediate Housing Response Package）額外撥款大約2800萬元，用於為超過600 間緊急旅館房間，以及租金和按金支付援助。

澳洲社會服務委員會就認為，今次昆州政府的改革，是踏出積極的一步，但對增加社會住房的即時供應幾乎沒有作用，目前是有30萬人有逼切的房屋需求 。

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