【租金飆升】交租後基層員工每日只剩 20 元

負責這報告的，是 “Everybody's Home” 團體，它由多個關注福利及住房團體組成。





他們呼籲聯邦政府，每年建造 2 萬間公屋和私人廉租屋 (social and affordable houses) 以應對澳洲面對住房短缺的燃眉之急。





這些基層員工的服務行業包括: 老年護理、幼兒托管、護士、清潔工、酒店和餐飲業員工、郵政和貨運工人等，他們都逐漸被摒出租屋市場。



雪梨 Redfern 區的 Gilmore 公屋。 Source: AAP / BIANCA DE MARCHI Anglicare Australia 的副總監 Maiy Azize 表示，這些基層員工支付過高昂的租金後，剩餘的錢變得很少。





一般的基層員工每天只剩下 20 元來支付水電煤費、交通費和食物費用。如果他們是單親家庭，還須付托兒費，試問他們又如何夠錢去過些較佳的生活，他們也無法計劃未來。





建築、林業、礦業及能源工會工會 (CFMEU) 表示，根據該份報告，聯邦政府在建設公屋和私人廉租屋方面，實須加把勁。





Anglicare Australia 的 Maiy Azize表示，政府需要每年建造 2.5 萬間房屋，因為目前共缺少 64 萬間公屋和私人廉租屋。





聯邦政府提出的住屋改革方案，包括設立一個100 億元的住房未來基金，用於在五年之內建造 3 萬個可負擔的廉租屋。



