40 日人工憑空消失 咩行業面對打擊最嚴重？

要點： 一份報告發現，護士、清潔工人、老年護理人員和郵政工作人員受租金危機影響最嚴重。

昆州已成為租屋者最難負擔的州之一；

對於賺取勞資裁定工資的關鍵行業工作者而言，他們在新州和維州找不到租金可負擔的地區。

在全澳各地租金不斷上升，老年護理、兒童教育、酒店餐飲、郵政和貨運行業的從業員更難負擔有關租金。普通員工被迫將其收入的約三分之二用於住屋。





根據慈善組織澳洲聖公會（Anglicare Australia）的“每個人的家”宣傳活動的一份新報告，自2020年3月以來，由於房租上漲，賺取勞資裁定工資的工作者平均每周損失 6 小時的收入。





這等同他們每年損失 37 日的薪金，而兒童教育、酒店餐飲和肉類包裝行業的從業員則等同每年至少損失 40 日的工資。



該報告發現，護士、清潔工人、老年護理人員和郵政工作人員是受租金危機打擊最嚴重的群體，他們的大部分薪金都花在了住屋上。





調查結果顯示，租金上漲意味著獨自生活的關鍵行業從業者可能會面臨更嚴重經濟壓力，而那些有伴侶的家庭則可能在經濟上彼此依賴。





該報告發現，根據各首府城市的平均租金的數據，領取勞資裁定最低工資的全職工人在支付租金後，每日將只剩下約 20 澳元。





而對於首府城市的肉類包裝人員和餐飲酒店從業員而言，單是屋租的開支已佔他們收入近八成。



昆州已成為租屋者最負擔不起的州之一，收入最高的關鍵行業工作者至少要花一半收入交房租。





在新州和維州，賺取勞資裁定工資的關鍵行業工作者甚至「找不到」租金可負擔的地區。





Anglicare 的發言人阿齊澤（Maiy Azize）表示，關鍵行業工作者是澳洲社區的支柱，但他們當中越來越多的人正面臨嚴重的租金壓力。





阿齊澤表示「對於我們的老年護理人員、幼兒教育員、清潔工人、護士和我們依賴的許多其他重要工作人員來說，澳洲幾乎沒有哪個地區的房租是他們負擔得起的。」





「我們的稅收制度對租屋者不利，推高了數百萬澳洲人的租房成本。再加上，提供給無力支付房租者的社會保障住房嚴重不足。」



Anglicare 呼籲聯邦政府每年建造 2.5 萬間社會保障住房，以緩解短缺問題，並通過取消對投資者和房東的稅收優惠來獲得資金支持





澳洲總理艾巴尼斯（Albanese）政府提出了一攬子住房改革方案，其中包括 100 億澳元的住房未來基金，用於資助在五年內建造 3 萬套社會保障和可負擔的出租房。



