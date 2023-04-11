【注意】西澳本周可能遭四級颶風吹襲

該熱帶低氣壓於今早（11／4）在位於金伯利（Kimberley）以北水域，距離布魯姆（Broome）以北約 475 公里左右，預計會於周四（13／4）增強為一股達4 級的強烈熱帶氣旋， 並會帶來暴雨和強風。而該熱帶低氣壓如果轉為颶風後，將會被命名為颶風伊爾莎（Cyclone Ilsa）。





氣象局預計，該颶風的核心風力將超過 每小時200至 250 公里， 並會於周四晚上至周五早上有大雨，降雨量將超過 200 毫米，導致河流暴漲和造成水浸。





預計該熱帶氣旋今天將在金伯利北部地區掠過，並帶來雷暴和大雨。同時，在金伯利海岸和Kalumburu及Kuri灣之間也會出現異常高潮。





氣象局表示：『在一些地方，潮汐可能接近一年中由天文現象所引發的最高潮漲。』





該局補充說，在西金伯利海岸的社區應該為極端天氣作好準備。由於現時正是學校假期，當局亦警告度假者要密切留意天氣情況並注意當局發出的天氣警告。



消防及緊急服務專員克萊姆（Darren Klemm）說，布魯姆和黑德蘭港 Port Hedland）之間的社區需要制定他們的應急計劃。





克萊姆說，西澳經已有十年未經歷過超過 3 級的颶風。由於該氣旋將向西澳內陸移動，該地區的高速公路預計將會關閉超過 48 小時， 所以，克萊姆敦促在黑德蘭港和布魯姆之間以度假車旅行的人士要立即離開當地並向南行駛。





今次亦是今年內澳洲的第三次受颶風襲擊，早前，颶風艾莉在西澳的金伯利地區造成嚴重的水浸和破壞，另外，颶風加布里埃爾亦席捲昆士蘭北部。



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