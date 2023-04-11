【一文看清】五角大樓絕密文件外洩 可造成甚麼影響？

要點： 網上洩露了美國關於烏克蘭衝突的高度機密文件。

美國國防部仍在評估這些文件的真確性。

有關資料已在網上流傳數周甚至更長時間。

美國大量高度機密文件明顯外洩 — 包括許多與烏克蘭衝突有關的文件 — 有關方不得不展開刑事調查及多個部門評估可能出現的後果。





洩露文件的來源不明，截至本周一（4月10日），美國國防部仍在評估其真確性，但承認似乎包含了敏感的機密資料。



負責公共事務的國防部長助理馬爾（Chris Meagher）表示，這些文件「對國家安全構成了非常嚴重的風險，並有可能傳播虛假信息 」，但未證實其真確性。





馬爾指：「我們仍在調查事情是如何發生和問題涉及的範圍。（我們）已經採取了措施，仔細了解這類信息是如何分發以及誰是接收者。」





這些資料已在網上流傳了數周甚至更長時間，直至本月較早前才引起傳媒的廣泛關注。





到目前為止，我們對外洩事件所知如下：



哪些機密資料被洩？

許多資料與烏克蘭戰爭有關。其中一份記載了截至 3 月初的衝突狀況，包括俄羅斯與烏克蘭的傷亡情況，而另一份則詳細記述了特定戰線的情況，例如戰場城市巴赫穆特 (Bakhmut)。





另一份提供了有關烏克蘭防空系統的資料，這些都是對抗俄羅斯導彈和無人機襲擊的關鍵，還有一份詳述了國際社會為建立基輔軍隊所提供的協助。





此外，亦有其他與烏克蘭無關的文件，例如有些指出美國對其盟友的監視，譬如以色列摩薩德情報機構的領導人主張在國內進行抗議，針對一項具爭議性的以色列司法改革計劃以使政客可以對該國最高法院有更大的控制權。



外洩文件是否真確？

五角大樓表示正在「努力評估在社交媒體網站上流傳的文件照片的有效性」，但承認當中「似乎包含敏感和高度機密的資料」。





至少有一份文件似乎曾被人為篡改，稱烏克蘭的傷亡人數高於俄羅斯，而顯然原來的版本剛剛相反。





但據報道，美國官員認為許多文件是真實的。





司法部已對明顯的洩密事件展開刑事調查，同時正在評估這對國家安全的潛在影響。





美國官員亦就此問題與華盛頓的國際盟友保持溝通，而相關的國會委員會亦已知悉。



文件外洩有甚麼影響？

洩密的影響可能很大，除了令美國的情報來源身處危險之中，也為俄羅斯提供了有關烏克蘭軍隊狀況的寶貴信息。





有關美國盟友的文件詳細說明了美國對於與華盛頓關係密切的國家進行監視，也可能在外交層面引起尷尬。



機密文件在哪裏洩露？

這些文件被發布到各大社交媒體平台和其他網站，包括 Twitter、4Chan 和 Discord。





但當中許多在最初出現的網站上已不復見，據報道，美國正在努力在網上刪除這些文件。





獨立調查機構 Bellingcat 調查了這些文件首次出現的位置，報告稱部分可能在 2023 年 1 月之前就已經在網上流傳。





Bellingcat 指有些內容發布在 Discord 上 — 這是一個在 YouTube 名人粉絲和 Minecraft 電腦遊戲玩家頻道中廣受視頻遊戲玩家歡迎的聊天平台。



