【點解？】這個州駕駛人士續牌前可能要再考試

司機續牌前強制完成「進修課程」，當局表示是為改善道路安全，考慮推行的眾多新措施之一。

Cars driving along a highway.

The Queensland government is considering implementing a "refresher course" for drivers renewing their licences to strengthen road safety measures. Source: AAP / Darren England

要點
  • 昆州司機續牌前可能要在網上接受測試回答問題，確保了解新道路規則。
  • 如果司機被發現超速40公里時速或以上，可能會被及時吊銷牌照。
  • 昆州也致力減少涉及電單車的道路致命意外。
昆州政府加強全州的安全措施，考慮駕駛人士續領駕駛執照時，可能要接受道路規則知識測試。

運輸廳長貝利（Mark Bailey）表示，政府正考慮一系列新措施，包括為申請續牌的司機，提供「進修課程」，因為可能期間道路規則有改變。

強制「進修課程」

貝利在接受澳洲廣播公司ABC訪問時表示：「從5年前拿到駕駛執照到續領，期間道路規則都會有很多變化。」
他指出，有關的「進修課程」，與為初學駕駛人士及新牌司機提供的課程類似，可能包括在網上有一系列問題，旨在確保司機能夠及時了解道路規則的變化。

貝利透露，其中一個例子是，針對個人移動設備包括手提電話，就有很多新措施。

他說：「課程的設計目的，並不是要讓每個人要花很多時間，進行一些繁重的大測試。 」

「而是被設計成一門進修課程，希望通過簡單在網上的學習，很好地回顧自上次獲得駕駛執照以來，過去四五年發生的事情。」

昆州政府正就這項建議，徵詢社區意見。

貝利表示，這是今年初道路安全圓桌會議討論議題之一。

超速 40 公里時速或以上即時釘牌

根據建議的修訂，如果司機被發現超速 40 公里時速或以上，可能會即時被吊銷駕駛執照。

貝利表示，對於這類司機，目前可能需要長達三星期，才可以停牌。

他說： 「讓這種司機盡快離開道路，我認為將是積極的措施。」

於星期一（4月10日），昆州政府也宣布「開車零傷亡」（Ride to Zero）計劃，以解決電單車安全問題。

在昆州，電單車司機佔道路使用者的 5%，但去年涉及的致命事故，就佔全州道路死亡人數的25%。
Cars on a highway.
Queensland Transport Minister Mark Bailey said changes in road rules could make it difficult for drivers to stay updated with road rules. Source: AAP / Darren England
貝利表示，在 12 個月內，全昆州道路有 74 宗電單車死亡事故，令人深感擔憂。

他說： 「我們正在與電單車社區，尤其是俱樂部合作，以提高電單車手道路安全。」

「例如，我們希望看到更多對新電單車手的指導，以便盡快提高技能水平，並改善電單車駕駛的安全文化。」

其他州和領地呢？

在全澳其他州和領地，駕駛人士續牌前，無需強制完成「進修課程」或進行道路安全測試。

除了西澳外，全澳所有州及領地都可以在網上續領駕駛執照，在西澳就必須到指定的服務中心或打電話到運輸署（Department of Transport ）續牌。
更多內容

【財案前瞻】工黨取消中低收入者減稅「等於加兩次息」

新州遠西旅遊應用程式 助遊客到 outback 尋幽探勝

「數目驚人」：數百名澳洲公民的伴侶和子女仍未逃出塔利班魔掌

中國重判維權律師十四年監禁



瀏覽更多最新時事資訊，請登上
SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 10 April 2023 4:32pm
Presented by Wyee Yeung
Source: AAP, SBS
Available in other languages