【點解？】這個州駕駛人士續牌前可能要再考試

要點 昆州司機續牌前可能要在網上接受測試回答問題，確保了解新道路規則。

如果司機被發現超速40公里時速或以上，可能會被及時吊銷牌照。

昆州也致力減少涉及電單車的道路致命意外。

昆州政府加強全州的安全措施，考慮駕駛人士續領駕駛執照時，可能要接受道路規則知識測試。





運輸廳長貝利（Mark Bailey）表示，政府正考慮一系列新措施，包括為申請續牌的司機，提供「進修課程」，因為可能期間道路規則有改變。



強制「進修課程」

貝利在接受澳洲廣播公司ABC訪問時表示：「從5年前拿到駕駛執照到續領，期間道路規則都會有很多變化。」



他指出，有關的「進修課程」，與為初學駕駛人士及新牌司機提供的課程類似，可能包括在網上有一系列問題，旨在確保司機能夠及時了解道路規則的變化。





貝利透露，其中一個例子是，針對個人移動設備包括手提電話，就有很多新措施。





他說：「課程的設計目的，並不是要讓每個人要花很多時間，進行一些繁重的大測試。 」





「而是被設計成一門進修課程，希望通過簡單在網上的學習，很好地回顧自上次獲得駕駛執照以來，過去四五年發生的事情。」





昆州政府正就這項建議，徵詢社區意見。





貝利表示，這是今年初道路安全圓桌會議討論議題之一。



超速 40 公里時速或以上即時釘牌

根據建議的修訂，如果司機被發現超速 40 公里時速或以上，可能會即時被吊銷駕駛執照。





貝利表示，對於這類司機，目前可能需要長達三星期，才可以停牌。





他說： 「讓這種司機盡快離開道路，我認為將是積極的措施。」





於星期一（4月10日），昆州政府也宣布「開車零傷亡」（Ride to Zero）計劃，以解決電單車安全問題。





在昆州，電單車司機佔道路使用者的 5%，但去年涉及的致命事故，就佔全州道路死亡人數的25%。



Queensland Transport Minister Mark Bailey said changes in road rules could make it difficult for drivers to stay updated with road rules. Source: AAP / Darren England 貝利表示，在 12 個月內，全昆州道路有 74 宗電單車死亡事故，令人深感擔憂。





他說： 「我們正在與電單車社區，尤其是俱樂部合作，以提高電單車手道路安全。」





「例如，我們希望看到更多對新電單車手的指導，以便盡快提高技能水平，並改善電單車駕駛的安全文化。」



其他州和領地呢？

在全澳其他州和領地，駕駛人士續牌前，無需強制完成「進修課程」或進行道路安全測試。





除了西澳外，全澳所有州及領地都可以在網上續領駕駛執照，在西澳就必須到指定的服務中心或打電話到運輸署（Department of Transport ）續牌。







