中國重判維權律師十四年監禁

中國人權律師許志永今日被判監14年，丁家喜被判12年。

APTOPIX Hong Kong China Citizens Movement

維權律師許志勇第二度入獄，這次被判以十四年重刑，整個審訊並沒有公開。 Source: AP / Vincent Yu/AP

兩人均被控 「顛覆國家政權罪」，是2015年起的709大抓捕以來，被判刑最重的律師。 

路透社報道，中國法院於周一(10 日) 判處維權律師許志永（50歲）和丁家喜（55歲) 分別14年和12年監禁，罪名是「顛覆國家政權罪」。二人去年6月在山東臨沭縣一家法院被閉門審判。

許志永和丁家喜是新公民運動中的知名人物，該運動倡議官員要被露其財富來源，和讓中國公民能夠行使憲法所賦予的公民權利。

《維權網》發布丁家喜的法庭陳述，他寫道: 「從辛亥革命算起，時間過去了一百一十多年，經歷了幾輩人的犧牲，中國人民依然生活在政治上受壓迫，經濟上受控制，思想上受奴役的狀態。獨裁者極其特權利益集團，不斷用高技術手段強化他們的專制統治。但是文明正以強大的力量推動著歷史的進程，一場民主與專制的戰役正在展開，他們的終身獨裁和長期一黨專政的妄想正在走向末日，中國的社會轉型正在日益臨近。」

而許志永法庭陳述題為《美好中國》，他說: 「我想有一個夢想，美好中國，美麗且自由，公正、幸福。那是民主中國。天下仍是天下人之天下，非一族一黨之江山，真正人民的國家，政權出自選票，而非槍桿子。」
許志永和丁家喜人被拘留超過三年，丁家喜於2019年12月被警方帶走，當時他剛參加了南方地區約20名律師和活動人士的聚會。

他被關押近六個月，他的律師彭劍表示，丁家喜被拘留其間經常被折磨以逼供。

丁家喜的妻子羅盛春現居美國，她一直向美國國務院求助，她向路透社透露，現時就只知道丈夫被判監12 年，但就沒有更多細節。

她通過電話向傳媒表示，代表他丈夫的律師被禁止公開法院判決文件，他們也不敢透露被判刑的地點和罪名。

羅盛春表示會繼續追求更多的資訊，不會這麼輕易地把丁家喜和許志勇關進監獄。

READ MORE

台灣和韓國晶片商均擔憂 美晶片法案會影響利潤

英國王室公布更多查理斯三世加冕典禮安排

美國追查高度機密情報外洩的來源 據報洩密者好可能是美國人

教宗於復活節文告為烏克蘭和中東祈求和平

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享
Published 10 April 2023 4:51pm
Updated an hour ago 5:08pm
By Nina Loh
Source: SBS