中國重判維權律師十四年監禁

兩人均被控 「顛覆國家政權罪」，是2015年起的709大抓捕以來，被判刑最重的律師。





路透社報道，中國法院於周一(10 日) 判處維權律師許志永（50歲）和丁家喜（55歲) 分別14年和12年監禁，罪名是「顛覆國家政權罪」。二人去年6月在山東臨沭縣一家法院被閉門審判。





許志永和丁家喜是新公民運動中的知名人物，該運動倡議官員要被露其財富來源，和讓中國公民能夠行使憲法所賦予的公民權利。





《維權網》發布丁家喜的法庭陳述，他寫道: 「從辛亥革命算起，時間過去了一百一十多年，經歷了幾輩人的犧牲，中國人民依然生活在政治上受壓迫，經濟上受控制，思想上受奴役的狀態。獨裁者極其特權利益集團，不斷用高技術手段強化他們的專制統治。但是文明正以強大的力量推動著歷史的進程，一場民主與專制的戰役正在展開，他們的終身獨裁和長期一黨專政的妄想正在走向末日，中國的社會轉型正在日益臨近。」





而許志永法庭陳述題為《美好中國》，他說: 「我想有一個夢想，美好中國，美麗且自由，公正、幸福。那是民主中國。天下仍是天下人之天下，非一族一黨之江山，真正人民的國家，政權出自選票，而非槍桿子。」



許志永和丁家喜人被拘留超過三年，丁家喜於2019年12月被警方帶走，當時他剛參加了南方地區約20名律師和活動人士的聚會。





他被關押近六個月，他的律師彭劍表示，丁家喜被拘留其間經常被折磨以逼供。





丁家喜的妻子羅盛春現居美國，她一直向美國國務院求助，她向路透社透露，現時就只知道丈夫被判監12 年，但就沒有更多細節。





她通過電話向傳媒表示，代表他丈夫的律師被禁止公開法院判決文件，他們也不敢透露被判刑的地點和罪名。





羅盛春表示會繼續追求更多的資訊，不會這麼輕易地把丁家喜和許志勇關進監獄。



