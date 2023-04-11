網上片段顯示達賴喇嘛要求男童「吮吸我的舌頭」 西藏精神領袖事後公開道歉

達賴喇嘛在其擁有 1900 萬粉絲的推特賬戶上發表聲明說：『一段流傳的錄像顯示在最近的一次公眾會面中，一名小男孩問達賴喇嘛尊者是否可以給他一個擁抱。』





『尊者希望向該名男童和他的家人，以及在世界各地許多的朋友道歉，因為他的話可能造成了傷害。』



該份在星期一（10／4）發表的聲明說，達賴喇嘛『經常以天真和開玩笑的方式取笑他遇到的人，甚至是在公共場合和鏡頭前。他對這件事感到遺憾。』





該段在推特上有超過一百萬點擊量的視頻還顯示，這位諾貝爾和平獎得主在觀眾面前輕吻了男孩的嘴唇，觀眾們亦可以聽到鼓掌和笑聲，而一名男子則用手機拍下了這一瞬間。



達賴喇嘛在 1959 年反對中國在西藏統治的起義失敗後逃亡往印度，並被準確視為是危險的分裂分子。



過去數十年來，達賴喇嘛一直致力於為其家鄉西藏的語言和文化自治爭取全球的支持。 過去數十年來，他一直致力於為其家鄉西藏的語言和文化自治爭取全球的支持。





他現居於印度北部城鎮達蘭薩拉一座被山脈環繞的寺廟旁邊的院子裡。





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