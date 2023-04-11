華人滑翔傘愛好者高空墜落 挑戰極限運動如何保障安全？

儘管已經過去半年多，Summer Wang仍對出事那天的情景歷歷在目。





去年10月，這位華人女孩在昆州陽光海岸（Sunshine Coast）首次體驗了牽引起飛式滑翔傘。但起飛後，意外發生了。





她憶述，由於起飛場地是個機場，自己的繩子在起飛過程中刮到了跑道兩側的燈，導致她從十米多的高空「被拽了下來」。「我掉落之後就完全失憶了。」





她後來獲悉，自己被緊急服務人員全身包紮後，用直升飛機緊急送往醫院。「我恢復意識的時候，手術已經結束了，就已經在醫院了。」





她告訴SBS中文，自己盆骨和胯骨粉碎性骨折，身體前後分別被劃開45厘米和20厘米的口子，植入了兩塊鈦板。此外，高空墜落還給她帶來了氣胸、神經受損、脊柱受傷等一系列問題。





「我的腿在搶救後完全沒有知覺，我連坐起來都做不到。我問大夫，我是不是要癱了。大夫每次都安慰我，『希望不會，也希望你的神經可以長回來』。」



我沒有哭。因為對於死亡而言，只是殘疾已經是非常好的結果。

Summer Wang的體內被嵌入兩塊鈦板，她戲稱自己是「鈦型撒亞人」。 Credit: Supplied by Summer Wang

何謂牽引式起飛？

受傷前，Summer Wang是個不折不扣的滑翔傘愛好者。在獲得由澳洲體育航空聯合會（Sports Aviation Federation of Australia）發放的飛行執照後，她大半年進行了300多次滑翔傘飛行，「一周要飛兩三天」。





牽引式起飛相較於坡地起飛危險程度較高，她在首飛前對此也有所了解。據她介紹，牽引式起飛（也稱平地起飛）是在一些無法進行高山斜坡起飛的地方，飛行者用一根繩子拴在地面上的摩托車上，借助摩托車行駛時的牽引力讓自己脫離地面，等到飛到空中再把繩子切斷。





中國航空運動協會（Aero Sports Federation Of China, ASFC）持證教練員陳教練告訴SBS中文，目前平地起飛和坡地起飛兩種方式在全球範圍內都是主流。





「牽引起飛出現之前，獲取高度的方式就是到更高的高山坡地起飛或者是小山坡起飛後獲得上升氣流來獲取高度。牽引起飛問世以後，實現了平地起飛獲取高度的方式。」





「兩種起飛方式（都需要）在符合安全標準的情況下，按照正確的操作規程執行，（這）是安全的保障。」



Summer Wang持有澳中兩國的飛行執照，她說自己曾在半年內滑翔傘飛行過300多次。 Credit: Supplied by Summer Wang

如何購買保險？

為了在戶外運動發生意外時獲得保障，很多人會購買相應的保險，但不少保險公司將一系列風險較高的戶外運動排除在常規旅行保險的承保範圍外，如滑翔傘、跳傘、野外攀岩等。





昆州保險理財師呂建華告訴SBS中文，愛好極限運動的客戶在購買澳洲的四種保險（死亡險、永久傷殘險、重大疾病險和收入保障險）時，被拒保的可能性較高。





她解釋，這是由於保險公司通常根據風險的機率來計算保費，而極限運動的風險較高。





「保險公司通常會問你一個問題，就是說你有沒有玩那些危險的運動，假如說（客戶）是很喜歡玩的話，那保險公司有可能說你這方面不保。但也不排除別的保險公司願意保。就像做生意一樣，你不做這個生意，有的人做。」



保險理財師呂建華表示，極限運動愛好者在購買四種保險時可能被拒。 Credit: Supplied by 吕建华 墨爾本保險經紀顧問Sean Sun從事保險行業12年，他提醒人們在購買保險時要和保險公司詳細說明自己可能會做的運動種類，以便確認該運動是否在承保範圍內。





「比如說一些競技類的、高風險類的、攀岩類的、有危險性的戶外運動一定在購買之前都跟保險公司確認。」





此外，他還建議人們在選擇戶外活動機構的時候要注意檢查對方是否購買了公共責任險（Public Liability Insurance）和專業責任險（Professional Indemnity Insurance）。





他說，這些保險旨在保護企業主利益，會在其給第三方造成身體傷害和財產損失的時候生效，幫其支付法律費用和損失賠償。



你一定要檢查，他們有沒有這些保險？他們的保險有沒有過期？保險的額度是不是夠？……萬一出現情況的時候，你確保最終是有人埋單。

保險經紀顧問Sean Sun表示，不少保險理賠會涉及到法律訴訟，處理過程會比較長。 Credit: Supplied by Sean Sun Sean Sun表示，如果雙方在確定責任時產生糾紛，保險理賠往往會涉及到法律訴訟，那麼處理時間就變得很難預測。





「責任判定很快的話，有可能很快就開始付款了。但是責任不確定的話，也有可能會拖得很久。」





他還提醒人們在參與高風險的戶外運動時，要從正規渠道購買器械設備，以免在因器械出現問題造成傷害時無法追責，增加理賠難度。





Summer Wang購買了滑翔傘運動保險，如今仍在保險理賠過程中。



Summer Wang嘗試在水中單腿站立，她說自己正在積極復健中。 Credit: Supplied by Summer Wang 目前她正在進行康復訓練，嘗試借助拐杖行走、在水中單腿站立，希望盡可能快地恢復生活自理能力。





她說醫生不建議她日後繼續進行激烈的戶外運動，而她樂觀地認為這可能是一個契機，讓她開啟人生的新體驗。





「可能我未來一兩年要呆在家裡，那我可能開始要畫畫呀，然後做個陶藝呀……沒准我的藝術細胞要被激發出來。」



