美國再發生槍擊案4死9傷 警方指槍手為涉事銀行僱員

美國肯塔基州路易斯維爾 (Louisville) 市的官員確認，一名手持步槍的銀行僱員於當地時間星期一 (4 月 10 日) 在其工作場所開槍，造成四死九傷，施襲期間他將整個過程透過網上直播。





路易斯維爾市警察局表示，施襲者已在現場被擊斃，但目前仍未知道是被警察射殺還是自殺。





當地警察局已確認，槍手為 23 歲的斯特金 (Connor Sturgeon)。他去年加入了老國家銀行 (Old National Bank) 的市中心分行，成為了一名全職僱員。





近期，美國發生一連串大規模槍擊事件。警方指，今次事件發生後，他們在數分鐘內就接獲報案，時間大約是當地時間上午 8:30，地點是斯拉格 (Slugger Field) 棒球場附近的銀行辦公室。



槍擊案在當地時間星期一 (4 月 10 日) 早上發生。事後，警員圍封事發地點路易斯維爾市的老國家銀行分行。 Credit: Matt Stone/AP 警察局長維拉羅爾 (Jacquelyn Gwinn-Villaroel) 向記者表示，警察當時向該名手持步槍的施襲者開火。她表示，這名施襲者在互聯網上直播槍擊案的整個過程。





警方確認，四名死者分別為 40 歲的巴里克 (Joshua Barrick)、63 歲的埃利奧特 (Thomas Elliot)、45 歲的法默 (Juliana Farmer) 和 64 歲的塔特 (James Tutt)。





肯塔基州州長貝希爾 (Andy Beshear) 在記者會上表示，他認識其中部份受害者，包括該銀行的高級副主席埃利奧特。





貝希爾說：「他 (曾經) 教我如何發展我的法律專業，他幫助我成為州長，他教我如何成為一個好的父親。」



(他) 是我在這個世界上交談最多的人之一。 肯塔基州州長貝希爾

路易斯維爾大學醫院發言人表示，事件中受傷的 9 人在該院內接受治療，其中包括兩名警察。





警方確認，其中一名受傷警官 26 歲，是警察學院的應屆畢業生。他的頭部被擊中，在當地時間星期一做完腦部手術後仍然危殆。另外兩名受害者亦危殆。



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根據槍手母親的 Facebook 頁面顯示，斯特金在路易斯維爾以北的印第安納州南部 (Southern Indiana) 長大。





他是家中兩個男孩中的長子，曾在印第安納州弗洛伊茲諾布斯 (Floyds Knobs) 的 Floyd Central 高中就讀。在學校裡，他曾參加田徑及加入由父親托德 (Todd) 執教的籃球隊。他於 2016 年入讀阿拉巴馬大學 (University of Alabama) 修讀商科。





根據涉嫌施襲者的 LinkedIn 個人資料頁面顯示，他在 2018 年至 2020 年的三個暑假期間在該銀行實習，並在 2022 年成為全職員工，擔任金融分析師。





警察局長表示，施襲者此前並非路易斯維爾警方監視調查的對象。



路易斯維爾市警察局的犯罪現場技術員在肯塔基州路易斯維爾市老國家銀行大樓的玻璃上拍攝彈孔。 Credit: Timothy D. Easley/AP 路易斯維爾市擁有 62.5 萬人口，市長格林伯格 (Craig Greenberg) 在記者會上說：「這是一次有針對性的邪惡暴力行動。」





格林伯格說，他亦是 63 歲銀行高級副主席埃利奧特的朋友，對方曾參與市長過渡時期的競選。





大規模槍擊事件在美國已經司空見慣。





今年到目前為止，全美已經發生 146 宗大規模槍擊事件。根據非牟利槍支暴力檔案 (Gun Violence Archive) 的定義，大規模槍擊事件指，四人或以上在事件中中槍或死亡，不包括槍手在內。





就在 3 月 27 日，美國田納西州納什維爾 (Nashville, Tennessee) 的一所學校裡， 三名 9 歲學生和三名教職員被一名前學生槍擊殺害 ，成為近期發生的最引人注目的事件之一。



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美國官員表示，在周一的槍擊事件發生數小時後，在路易斯維爾一間社區學院外亦發生另一宗槍擊事件，造成一名男子死亡、一名女子受傷。





警方說，該次在距離銀行約 2 英里 (3.2 公里)的杰斐遜社區和技術學院 (Jefferson Community and Technical College) 發生的槍擊事件中有多名嫌案人，在事發後逃離現場，目前仍追捕中。





美國總統拜登 (Joe Biden) 對路易斯維爾銀行槍擊事件發表回應。他重申，希望國會通過立法，要求安全儲存槍支、對所有槍支銷售進行背景調查，並取消槍支製造商的責任豁免。





他在一份聲明中質疑：「還要有多少美國人死亡，國會的共和黨人才會採取行動保護我們的社區？」



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