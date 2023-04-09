【租金停不了? 】雪梨公寓每周租金中位數首破600元

雪梨公寓的每周租金中位數 首次超過 600 元，反映澳洲的租屋市場已經變得非常緊張。





在新冠疫情初期，某些州份實施為期6個月的租金凍結，而首都領地是目前唯一設有租金上限政策的司法管轄區。





以消費者價格指數衡量，首都領地將房租升幅限制在通脹的110%以內，但房東可以向法庭申請超出該限制的升幅。





在澳洲全國，租金價格飛升和出租物業供應不足的問題，令人重新考慮州政府是否需要設置租金上限。





新州新任州長柯民思 (Chris Minns) 上星期排除將租金上限作為解決新州租金危機的解決方案。





他說政府正在尋找長期的解決方案。





柯民思表示，新州工黨政府的租房改革計劃很有抱負，包括禁止無過錯驅逐，放寬對飼養寵物的規定，以及為需要搬家的租客提供可負擔的押金方案，令租戶從一個住所搬到另一個住所，不必動用自己的儲蓄來支付第二套房屋的押金。





但他直言確實要歸結為供應問題，他指如果沒有足夠供應，就不能期望尚未進入房房市場的重要的工人或年輕人，留在雪梨和新州的偏遠地區生活和工作。他直言，如果不開始讓新州的房屋增加，將失去整整一代年輕人。





根據2021 年的人口普查，新州有超過 35,000人無家可歸，在過去10年，在新州無家可歸的人口增加 27%





自2016 年的人口普查以來，露宿街頭的原住民和托雷斯海峽島民人數也增加 10%。





柯民思指，他理解新州和全國的家庭預算都面臨著壓力，政府也面臨著壓力。他指事實上，澳洲這個國家的家庭面臨的經濟壓力比過去幾十年都要嚴重。





但柯民思拒絕設租金上限的舉動，引來綠黨和一些房屋機構的批評。



綠黨房屋事務發言人梁珍妮（Jenny Leong）表示，她將在5月提出凍結兩年租金的新法案，她指，工黨議員應兌現選舉承諾，幫助社區中的租房人士。





她說，凍結租金將可爭取時間，綠黨將實施他們有兩部份的計劃，以更有意義的方式支援租房人士。





梁珍妮表示，首先是引入並通過禁止新州不公平驅逐的法例，其次希望建立一個獨立機構，將在新州設定、監管和控制租金，但需要一個過程去查詢和發展，以做到最好。而為了爭取時間，需要立即凍結租金，才可以讓所有人知道，即將上任的新政府會致力維護租屋人士的權利。





租戶權益關注團體Better Renting的行政總監迪格納姆(Joel Dignam)





亦表示，州政府需要在短期內採取更多措施來幫助租房者。





迪格納姆批評，柯民思指因正在集中長期供應，所以不需要在短期內做任何事情，是一個非常具有誤導性的論點。他認為政府要在長期增加房屋解決問題，但都要一路應對當下的租金問題。





根據房地產公司 Domain今年首個季度的租金報告，去年澳洲各個首府城市的租金中位數增長了 24%。





澳洲偏遠地區的私人租金也大幅上升。在過去五年中，昆州沿海城市格拉德斯通（Gladstone）的租金中位數上升 80%





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