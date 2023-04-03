【觸底反彈？ 】澳洲樓價10 個月來首次上升

房地產分析公司CoreLogic發布的新數據顯示，3 月份全澳售出房屋的價格中位數上漲 0.6%。





但CoreLogic表示，有關數字並未反映在所有州。





四個最大首府城市的房價上漲，其中雪梨上漲1.4%，房價中位數比上月高出7,470 元，平均房價已經回到100 萬元以上。





CoreLogic 的研究總監勞利斯(Tim Lawless) 表示，高端市場的復甦，是雪梨房價回升的主要原因。





而在墨爾本、珀斯和布里斯班的房價也分別上漲了 0.6%、0.5%和0.1%。





而在一些地區的價格也再次上漲，如南澳的袋鼠島（Kangaroo Island）上升2.6%，其次是新州的Dubbo（上升2.5%）和維州的Wellington（上升2.4%）。





勞利斯指，表現最好的區域市場，與最近的增長周期中看到的情況不大相同。





他解釋，現時市場中增長最強勁的主要是農村地區，而不是沿海等地區。





勞利斯表示，由於供應少、租屋市場緊張和海外移民的需求共同推動，令全國房價反彈。





他指，雖然利率很高，而且預計今年經濟將放緩，亦明顯有其他因素正在對房價構成上行壓力。





他指，由於過去12個月樓價較低，房地產投資者，或那些現金較多的人，可能會去買樓。





樓價的上漲主要是受主要首府城市推動，但在較小的市場，包括荷伯特和達爾文等較小的市場仍處於低迷狀態。荷伯特在首府城市中跌幅最大，在過去一個月下降 0.9%。





自去年5月的樓價高峰以來，塔州的房價已下跌12.9%，已超過悉尼，成為首府城市累積跌幅最大的城市。



根據《雪梨先驅晨報》報導，另一份報告預測，澳洲在未來5年內，將有超過100,000套房屋短缺。





國家住房金融投資公司（NHFIC）預測，僅在布里斯本，五年內就會有12,300套房屋短缺，而雪梨就會10,000 套房屋短缺。





澳洲承受著嚴重的住房壓力，每個首府城市的出租房空置率都低於1% 。





建築行業也受到多種因素困擾，包括成本飆升、延誤和惡劣天氣影響進度。





根據NHFIC 的研究預測，未來十年將有 180 萬個新家庭，但在本財政年度，全國住房存量只會增加 148,500 套新住宅，更會在2024-25年降至127,500。





NHFIC 表示，降幅最大的將是公寓和多密度住宅。







