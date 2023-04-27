【消費權益專家教路】改變洗衣習慣 慳高達500元一年

消費者權益倡導組織「 選擇」進行的新研究顯示，目前普遍洗衣所需的洗衣粉或洗衣液、衣物柔順劑、能源及用水，會花去不少錢。





「 選擇」評估及測試總監斯蒂恩 (Matt Steen) 說：「只要遵循我們的提示，去調整洗衣習慣就可以節省 500 多元。」



1、 衣物柔順劑

斯蒂恩說： 「如果想慳錢，你的第一步應該是徹底放棄織物柔軟劑。 」





「柔軟劑會在衣服和毛巾上塗上香味的化學物質，這些化學物質會在衣服上留下殘留物並，低毛巾的吸濕性效能。 這不僅會容易誘發皮膚過敏反應，還會在你剛剛清洗過的衣服上重新塗上化學物質。」





「如果一定需要蓬鬆的毛巾，可以將毛巾放入乾衣機烘乾 10 分鐘； 溫暖的空氣會令毛巾軟化們，或者當從洗衣機拿出時用力拍打，這會消除毛巾的一些僵硬。」



2. 洗衣珠和洗滌中的香味助推器

斯蒂恩解釋：「洗衣珠類似於衣物柔軟劑，但不是液體，而是添加到洗衣機桶中的可溶細小珠子。 我們的專家計算出，這款產品可能會可以令您的年度開支增加高達 372 元。」



3. 洗衣粉膠囊

斯蒂恩指出：「這款洗衣粉包裝無需傾倒或測量，成為一種吸引人且方便的選擇，但就只有這個優點。」





他說：「洗滌劑膠囊每次洗滌比洗衣液或洗衣粉更昂貴，並且根據我們的測試表現不佳。 因此，用洗衣液，不僅可以省錢，而且清洗效能可以更好。」



4.洗衣液

斯蒂恩指出，他們發現，使用推薦用量的三份一的洗衣液，仍能有效清潔衣物。 此外，使用更少的洗滌劑可以延長三倍的使用壽命，也即是可以節省開支。





斯蒂恩說：通過使用更少的洗滌劑，也有助保護環境。 將使用更少的包裝，更少的洗滌劑最終會進入水道。





他說：「過量使用洗滌劑還會導致洗衣機內積聚『污垢』，長時間使用會降低洗滌性能。」







