新報告：弱勢社群租金負擔能力創下歷史新低 前所未有惡劣

要點： 澳洲聖公會（Anglicare Australia）公佈年度租金負擔能力報告。

報告發現租金負擔能力已經崩潰，市場比以往任何時候都更難負擔。

對於領取青年津貼的人來說，市場上沒有可負擔得起的出租房屋。

本文內容包含家庭暴力和自殺/自殘。





維州居民瑪麗(化名) 說，在她尋找住屋時，租金將她推向了難以想像的深淵。





這位 50歲的女士向 SBS 新聞表示：「你以為你都知道，這一切太難了。了結自己的生命可能會更容易。」





十年前，瑪麗被迫作出一個艱難的決定：與虐待她的伴侶待在一起？抑或逃離花費數十萬澳元建造的房屋以挽救自己的生命。



她選擇了後者，並在維州的偏遠地區生活多年，但在新冠大流行後，租金上升至難以負擔而迫使她離開。她的業主亦向她表示因為要賣屋，所以要她搬離。





即使她有當地人的幫助，但 80多個空置的租盤中，她亦無成功租住。



當她收到驅逐通知時，她被列入政府支援的候補名單。後來她才發現在沒有收到任何通知的情況下，從名單中被刪除，並被告知有情況比她更差的人被優先考慮。





最後，瑪麗說上個月在一個「因窮困而臭名遠播」的地區找到了一間房子。但逾半( 53% )的殘障援助津貼（Disability Support Pension）的花在租金上。





她說：「正是這種刻骨銘心的體會，讓我明白我們大部份都版遺忘，而我們似乎並無任何價值，這才是真正最大的傷害。」



最弱勢社群負擔不起市場上的租盤

根據澳洲聖公會（Anglicare Australia）最新的租金負擔能力報告，領取 Centrelink 津貼的澳洲人在目前的市場上「沒有希望」。





這份報告研究對 2023 年 3 月 17 日 45,895 個可供出租的租盤作統計，發現人們的負擔能力已經崩潰，市場比以往任何時候都更加難以負擔。





根據 Centrelink 津貼額和最低工資去評估，可負擔的能力應該是少於家庭預算的 30%。





該報告發現，只有少於 1% 的租盤是領取老年或殘障援助津貼的人可以負擔。在進行研究當日，只有 66 個租盤是殘障援助津貼領取者可負擔得起。



對於領取青年津貼的人來說，市場上甚麼都沒有——連合租房屋的房間都難求。





失業的夫婦、依賴 Centrelink 的單親父母以及領取殘障援助津貼的澳洲人都在應對租賃市場，其中 0.2% 的租屋是可供負擔。





賺取最低工資的人可負擔租屋的比例首次降至 1% 以下。



交租後每周僅餘 30 澳元

若果只是領取尋工者津貼（JobSeeker），報告發現，全國只有四個出租盤是可以負擔得是，而它們均是合租房屋中的房間。





澳洲聖公會的報告發現，在新州的伊拉瓦拉(Illawarra)地區，甚至沒有任何可供負擔的租房或合租房屋予尋工者津貼領取者。





對於一些已有該區有屋可住的人而言，靠收入補貼來維持生計亦越來越困難。





支付房租後，臥龍崗居民約翰（化名）每周只有 30 澳元來支付所有的生活費用，包括食物。





他在聖公會的調查表示：「我付不起電話費，付不起網絡費用，沒法為交通卡增值。沒有辦法涵蓋到其他生活所需。」



「我們見過的最差的負擔能力」

澳洲聖公會表示，問題不僅僅在於供應，還在於收入補貼水平的不足。





增加私人市場的供應不足以令住屋變得更便宜。它補充說，供應不足的不是住房，而是「社會保障房屋」和「可負擔房屋」。





Anglicare的總裁錢伯斯（Kasy Chambers）說：「每年，我們都認為市場不會變得更差。但每年，我們都震驚地看到它是可以的。」





「對於一個領取最低工資的人，今年的結果是我們見過的最差的結果，負擔能力比去年減半。」





「如果全職工作人士都過得很艱難，那麼領取 Centrelink 津貼的人就更沒有希望。」



澳洲社會服務委員會表示，這個「令人震驚」的調查結果增加了在預算案中提高 Centrelink 津貼額的理由。





澳洲社會服務委員會行政總裁高迪（Cassandra Goldie）說：「每天我們都聽到有人說他們不吃飯，關燈生活，以支付他們的房租。」





「有些人被迫住在汽車或帳篷里以求生存。這不應該發生在世界上最富有的國家。」





代表低收入家庭住屋利益的倡導組織全國庇護所（National Shelter）表示，聯邦政府的租金援助應該要有所增加。





如果你或你認識的人受到家庭暴力的影響，請致電1800 737 732聯繫 1800RESPECT 或瀏覽網站 1800RESPECT.org.au 。在緊急情況下，請撥打 000。



