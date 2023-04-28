信用卡網上賭博將被禁止 保障澳洲人免「先賭未來錢」

要點： 聯邦政府正尋求禁止信用卡網上賭博。

相關法案將於今年稍後提交國會。

同時，政府亦推出台新賭博廣告法規。

以信用卡為網上博彩「過數」的人士，很快就無法再「先賭未來錢」，因為政府已著手計劃禁止此行為。





該禁令將使網上賭博不能再使用信用卡付款，與實體賭場的服務保持一致。



立法計劃預計會在諮詢業界代表後，於今年稍後時候公佈。





資訊監管機構將獲授予額外權力以執行新法例，可使用銀行識別號碼來查找和阻截信用卡賭博付款。





然後普通彩票，例如慈善機構的彩票等，則由於風險較低而獲得豁免，不在此限。





聯邦通訊部長米羅蘭（Michelle Rowland）指出，「我們不應該用不屬於我們的錢來賭博和下注，就是這麼簡單。」





「立法禁止使用信用卡進行網上賭博，將有助於保護易受賭博引誘的澳洲民眾、和他們的親人。」





議員們同時正研究體育博彩廣告的陷阱，以及是否有更好的方法以阻止年輕人和弱勢群體，受到無處不在的博彩資訊的誘惑。



政府也推出了關於 賭博服務的新廣告規定 ，包括於廣告末尾必須加注的大標語。





澳洲人是世界上最「爛賭」的人口之一，成年人的人均賭博損失也最高。





澳洲人在賭博上每年損失 250 億澳元，據估計，每 14 個澳洲人中就有一個人經歷過或可能正遭受賭博困擾。



