【通漲猛於虎】糧油雜貨價格飆升最猛 升幅遠超 10%

要點： 澳洲最新的年度通脹率達 7%，但對於某些糧油雜貨，實際的通脹升幅要高得多。

奶類製品價格上漲了近 15%，而麵包產品的價格上漲了近 12%。

有意見認為，政府需要為面貧困人士提供更多支持。

每次去超市都覺得張單又比上次貴，認為超市物價水平「節節上升」？那麼你並不孤單。





通脹和生活成本的持續上升，在過去的一年一直是困擾全國各地的難題。其中，食品和日用雜貨的開支升幅，是澳洲大眾的心頭大石。





周三（4月26日），澳洲統計局（Australian Bureau of Statistics, ABS）公佈了最新的消費者物價指數（Consumer Price Index, CPI）數據。CPI 透過比較在若干時間之內，多種商品和服務的價格變化，換言之，也是用作通貨膨脹指標。





本年首三個月的 CPI 上升了 1.4%，使年通脹率達到 7%。





然而，對於一些日常用品，這個比率要高得多。



哪些雜貨升幅最高？

根據澳洲統計局的數據，食品和非酒精飲品是價格升幅最高的類別之一，僅次於住屋和文娛活動開支。





在糧油雜貨產品中，奶類製品的升幅最大，年升幅高達 14.9%。





麵包和穀物產品的價格也上漲了 11.8%，而其他副食品（未分類）則上漲了 11.3%。



年通貨膨脹率為 7%，但某些類型的食品雜貨的通貨膨脹率要高得多。 Source: SBS 非牟利團體 Antipoverty Centre 幹事庫爾南（Jay Coonan）表示，許多消費者不得不改變他們的購物習慣。





庫爾南指出，「這是發生在我們當中的事情…人們不再購買新鮮農產品，而是購買冷凍農產品。」





「話雖如此，但對那些（已經）依賴冷凍食物的人士，他們不能夠輕鬆購得產品，因為購買冷凍產品的澳洲人越來越多。」



烏克蘭戰爭、新冠大流行的持續影響、氣候變化和生產成本上升等因素，都導致雜貨價格上漲。





但據澳洲研究所 2 月份的報告表示，部份公司加價的幅度言出實際需要。





庫爾南指出，Antipoverty Centre的一項調查發現，53% 的受訪者因生活成本上漲而選擇減少用餐。





他說：「很多人只是單純地『睇餸食飯』，別無選擇。」



如何才能在日用雜貨上省錢？

在緩解食品和雜貨生活成本方面，你可採取以下方法，盡量「慳家」。





消費者權益組織 CHOICE 發言人肯尼迪（Liam Kennedy） 建議大眾要仔細為每件產品「格價」，而非不加思索地購物。





他解釋，「其實我們都時不時地這樣做，從相同的品牌購買相同的東西…我們要更多地關注所購的產品，以及如何才能獲得更便宜的價格。」





「其中一個例子是通過比較產品單價 — 每 100 克的價格，這可以讓你比較不同克數包裝的不同價格。」





「同時，盡可能大量購買…東西通常更划算。」



庫爾南先生說，在不同的州和城市內，都有社區食品儲藏室、食品銀行和慈善機構，它們都可以為有需要的人提供支援。





最後，他更指出，政府應該增加對貧困人士的援助金。





「這正正是我們現階段可採取的行動，以確保大眾可生活在貧窮線上，並且能夠負擔得起日用必須品。」



