【通漲猛於虎】糧油雜貨價格飆升最猛 升幅遠超 10%

As the cost of living continues to rise, basic grocery items such as dairy products and bread have had some of the highest price increases. 生活開支持續上升，其中，基本雜貨，如奶類製品和麵包等生活必須品的價格升幅最為迅猛。

An older women shopping in the bread aisle at Woolworths

根據澳洲統計局的數據，麵包和穀物產品的價格在過去一年中上漲了 11.8%。 Source: Getty / Xinhua News Agency/Xinhua News Agency

要點：
  • 澳洲最新的年度通脹率達 7%，但對於某些糧油雜貨，實際的通脹升幅要高得多。
  • 奶類製品價格上漲了近 15%，而麵包產品的價格上漲了近 12%。
  • 有意見認為，政府需要為面貧困人士提供更多支持。
每次去超市都覺得張單又比上次貴，認為超市物價水平「節節上升」？那麼你並不孤單。

通脹和生活成本的持續上升，在過去的一年一直是困擾全國各地的難題。其中，食品和日用雜貨的開支升幅，是澳洲大眾的心頭大石。

周三（4月26日），澳洲統計局（Australian Bureau of Statistics, ABS）公佈了最新的消費者物價指數（Consumer Price Index, CPI）數據。CPI 透過比較在若干時間之內，多種商品和服務的價格變化，換言之，也是用作通貨膨脹指標。

本年首三個月的 CPI 上升了 1.4%，使年通脹率達到 7%。

然而，對於一些日常用品，這個比率要高得多。

哪些雜貨升幅最高？

根據澳洲統計局的數據，食品和非酒精飲品是價格升幅最高的類別之一，僅次於住屋和文娛活動開支。

在糧油雜貨產品中，奶類製品的升幅最大，年升幅高達 14.9%。

麵包和穀物產品的價格也上漲了 11.8%，而其他副食品（未分類）則上漲了 11.3%。
Graph showing price increase across categories of grocery items.
年通貨膨脹率為 7%，但某些類型的食品雜貨的通貨膨脹率要高得多。 Source: SBS
非牟利團體 Antipoverty Centre 幹事庫爾南（Jay Coonan）表示，許多消費者不得不改變他們的購物習慣。

庫爾南指出，「這是發生在我們當中的事情…人們不再購買新鮮農產品，而是購買冷凍農產品。」

「話雖如此，但對那些（已經）依賴冷凍食物的人士，他們不能夠輕鬆購得產品，因為購買冷凍產品的澳洲人越來越多。」
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烏克蘭戰爭、新冠大流行的持續影響、氣候變化和生產成本上升等因素，都導致雜貨價格上漲。

但據澳洲研究所 2 月份的報告表示，部份公司加價的幅度言出實際需要。

庫爾南指出，Antipoverty Centre的一項調查發現，53% 的受訪者因生活成本上漲而選擇減少用餐。

他說：「很多人只是單純地『睇餸食飯』，別無選擇。」

如何才能在日用雜貨上省錢？

在緩解食品和雜貨生活成本方面，你可採取以下方法，盡量「慳家」。

消費者權益組織 CHOICE 發言人肯尼迪（Liam Kennedy） 建議大眾要仔細為每件產品「格價」，而非不加思索地購物。

他解釋，「其實我們都時不時地這樣做，從相同的品牌購買相同的東西…我們要更多地關注所購的產品，以及如何才能獲得更便宜的價格。」

「其中一個例子是通過比較產品單價 — 每 100 克的價格，這可以讓你比較不同克數包裝的不同價格。」

「同時，盡可能大量購買…東西通常更划算。」
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庫爾南先生說，在不同的州和城市內，都有社區食品儲藏室、食品銀行和慈善機構，它們都可以為有需要的人提供支援。

最後，他更指出，政府應該增加對貧困人士的援助金。

「這正正是我們現階段可採取的行動，以確保大眾可生活在貧窮線上，並且能夠負擔得起日用必須品。」

「工資難以維持購買力，所以你會看到越來越多人的工時越來越長，而實際工資卻越來越少…越來越多的人將難以追趕通脹。」
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Published 28 April 2023 11:18am
By Jessica Bahr
Source: SBS
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