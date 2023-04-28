【今次係維州定新州？】人均繳稅最高的州份或再進一步徵稅

澳洲統計局指，在 2021-22 年，維州人平均繳 5638 澳元稅款，而新州人平均繳 5537 澳元。





這是維州十年來首次在州和議會政府收費中的人均支付稅款金額超過新州。





按人均計算，維州人繳納的稅款全國最高，州和地方議會平均向納稅人徵收 5638 澳元，當中包括土地稅、印花稅和差餉。





維州政府在上一個財政年度徵收的總金額為 369 億元，高於一年前的 296 億，增幅達到驚人的 24.6%，增收了73 億元的土地稅、印花稅、差餉和其他費用。





澳洲統計局的數據亦顯示，土地稅收入在短短 12 個月內從 32 億元增至 41 億元，蓬勃發展的房地產市場將印花稅收入從 66 億元推高至 107.2 億元。其他增長包括賭博稅，增加了4 億至 20 億元。





儘管如此，有經濟學家預計下月的維州預算將進一步增加稅收。





而維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）沒有明確表示，保證下月的預算不會增加徵稅。





維州政府目前面臨減少巨額債務的巨大壓力，州債務預計在 2026 年攀升至 1650 億元，預料州政府減稅並不會在考慮之列。





在維州徵收的 73 億澳元額外收入中，約有 12% 來自土地稅收入，增加了 9 億。 這稅項數字是新州同年徵收的 86%，高於正常水平。





影子財長羅斯威爾（Brad Rowswell）表示，這些數字顯示維州人繳納的稅比以往任何時候都多，而得到的卻更少。





他續指，「更糟糕的是，根據安德魯斯政府的數據，未來三年他們的稅收將增加 14%； 土地稅將增加 21%。」





預計到 2025-26 年，維州稅收總額將從 2014 年的 183 億元增至 356 億元，增幅為 94%。





另外，維州人為汽車登記（rego）支付更高費用，但州內的道路仍然充滿問題。





同時，維州人今年年底將多支付 3成電費。





維州預算案將於下月公佈。

