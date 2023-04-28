AI模仿女兒哭救聲 母幾乎被騙百萬 專家：只需三秒音頻即可複製人聲

去年，澳洲人因詐騙而損失的數字驚人，高達 31 億澳元。騙局層出不窮，任何人都有機會上當。





最近，美國一位媽媽收到來電，電話中聽到女兒的求救聲令她深感恐懼，令她完全相信女兒被拐帶。





這位居住在美國亞利桑那州（Arizona）的媽媽德斯特諾（Jennifer Destefano）表示，當日她正開車接她的小女兒上課的路上接到電話，電話中她聽到女兒的聲音，她在哭泣和求救。





當她問女兒：「發生了什麼事了？」時，女兒的聲音回答說：「媽媽，我搞砸了。」（Mum I messed up.）



那真的是她的聲音，令人不寒而慄。那真的是她的哭泣聲。 德斯特諾（Jennifer Destefano）

然後她聽到了一個男人的聲音說：「躺下別動。」





德斯特諾起初以為女兒受傷了，躺在擔架上，因為當時她女兒當時正在滑雪旅程。





但隨後她再次聽到女兒說：「媽媽，這些壞人抓住了我，救我，快救我。」





然後一個男人的聲音威脅她說：「你的女兒在我手上，如果你報警，如果你告訴任何人，我會讓她吸毒，我會對她為所欲為，我會把她賣到墨西哥，你再也見不到她。」





德斯特諾回憶起當時她全身發抖，激動尖叫著求助，附近的兩名女子跑來協助她報警。



父母與家人應該建立安全詞（emergency word）或安全問題，以在緊急情況下使用，以確認對方身份。 媽媽德斯特諾（Jennifer Destefano）

警方指，這是常見的騙局，騙子從互聯網下載或使用 App 應用程序，AI技術模仿某人聲音，成為詐騙工具。





即使警方確定是騙局，這位媽媽仍說她無法相信女兒的安全。





她說：「騙子開始索要贖金，男子威脅要把她販賣，要求100萬美元的贖金。我們正在談判，他們還說要親自來找我拿現金。」





德斯特諾說這太現實了，即使她的丈夫告訴她，他已接了女兒，她仍要和她通話，才相信女兒真的安全。





「那真的是她的聲音，令人不寒而栗。那真的是她的哭泣聲。」





她已報警，但警方指因為証據不足，他們不能做任何進一步行動。執法部門將個案視為惡作劇電話。





她敦促父母與家人應該建立安全詞（emergency word）或安全問題，以在緊急情況下使用，以確認對方身份。



AI人工智能技術現在只需要一個人的三秒鐘音頻樣本，即可複製人的聲音。 網絡安全專家

收聽節目 【受害人平均失2萬】去年澳人被騙金額達31億 短信騙局佔3成 SBS Chinese 20/04/2023 04:23 Play

據網絡安全專家稱，AI人工智能技術現在只需要一個人的三秒鐘音頻樣本，即可複製人的聲音。





雖然現在很多人都在社交媒體上發佈影像錄音，騙子可以從中收集樣本，但德斯特諾表示，她的女兒沒有任何公開的社交媒體賬戶。但她說曾在她的學校和體育團體接受採訪，並可在網上獲取。





澳洲詐騙監察服務組織（Scamwatch）指，去年收到了超過 50 萬份詐騙舉報，這比 2021 年所記錄的總損失增加了 8 成。





在澳洲，最常見的詐騙類型與投資有關，造成高達 15 億元財務損失。



