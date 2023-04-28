放寬英文測試？移民指阻礙從業令醫護人手短缺

十幾年前從英國移民澳洲的阿甘巴林比爾（Biju Akkamparambil）是一位印度裔移民，他在昆州Townsville醫院擔任助理護士，但由於始終未能考取達標的英語成績，他仍未成為註冊護士。





澳洲要求所有註冊護士都要達到英語成績門檻。以雅思（IELTS）考試為例，需要在閱讀、聽力、寫作和口語都獲得9分中的7分。





「我是澳洲公民，在醫療行業有超過10年的工作經驗。我覺得要為進行護士註冊而參加英語測試是不公平的。」



來自印度Kerala的阿甘巴林比爾先後移居英國和澳洲。 Credit: Supplied by Biju Akkamparambil 10多年移民澳洲的助理護士多美妮（Elizabeth Dominic）也面對著同樣的問題。「我一直因為英語測試要求而無法註冊做護士。」





「我的工作單位為我成為註冊護士提供了所有幫助，他們寫了信作為支持文件去澳洲衛生從業員監管局（Australian Health Practitioner Regulation Agency）。但我不認為當局會接受僱主信來替代語言要求。我嘗試以5年在澳進修來申請豁免，但因為差6個月而被拒。」





阿甘巴林比爾和多美妮都考過多次雅思和PTE，始終未能所有項目都符合分數要求。





布里斯本醫護人員左比（Abraham Joby）擁有澳洲和英國雙國籍，也被要求考試來證明英語能力。「我在澳洲居住了13年，從未在職場收到有關我溝通能力的投訴。」





「和護理有關的課程、和工作有關的文件都是英文，我收到的反饋只有正面的。我不明白為何我必須要接受英語測試。」



多美妮也來自印度Kerala。 Credit: Supplied 左比表示，英國改變相關政策給了他希望。





由英國護士及助產士協會（NMC）在2017年提出的措施，由原本要求一次雅思考試中每項7分，改為6個月內兩次考試達致每項7分。





「這增加了靈活性，又確保了合適的英語標準......我希望這一改變也能在澳洲發生。」





多美妮表示，她屢試屢敗的原因正是有時某項目獲得7分、別的項目不夠分，但另一次考試別的項目提高了，原本達標的項目又失了分。





阿甘巴林比爾呼籲澳洲政府放寬對有工作經驗人士的語言要求。「政府嘗試在海外引入醫護來解決澳洲的短缺。我們希望當局考慮作出改變，讓已經在澳洲的工人填補缺口。」



