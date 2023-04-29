【口水戰】工黨狠批反對黨「瘋狂政治化」外國干預 最終受害的是移民社區

要點： 內政部長歐妮爾表示，前兩黨聯盟政府「瘋狂政治化」外國干預議題。

反對黨內政事務發言人日前批評，工黨政府就有關問題上未有指責中國。

歐妮爾強調，她會在符合「國家利益」的情況下，點名指責從事外國間諜活動的人士。

內政部長歐妮爾 (Clare O'Neil) 批評，前兩黨聯盟政府將外國干預問題「瘋狂政治化」，對身處澳洲的僑民社區構成傷害。





但反對黨內政事務發言人帕德森日前要求歐妮爾在這個議題上直言不諱，堅稱伊朗「遠遠不及」外國干涉澳洲事務的罪魁禍首。





他本星期向 SBS 新聞表示 ：「中國政府是 (干預勢力的) 頭號來源...... 內政部長 (歐妮爾) 及政府在討論這個問題時，並不公開、誠實。」





在去年聯邦大選失利後一個月，前總理莫理遜 (Scott Morrison) 聲稱北京「有 (作出外國干預的) 紀錄」，亦正尋求影響澳洲的事務。





而在大選前，時任國防部長兼現任反對黨領袖達頓 (Peter Dutton) 曾聲稱，中國政府「挑選」了時任反對黨領袖艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 為理想總理人選。



歐妮爾星期四 (4 月 27 日) 在全國記者俱樂部 (National Press Club) 發表演說時說：「我認為，當討論關於外國干預時，前政府瘋狂政治化了這個議題，傷害了在我們國家居住的居民社區的生活。這是非常重要 (的一點)。」





「作為內政部長，我不打算這樣做。」



收聽節目 談外國干預只提伊朗 反對黨：工黨對中國隻字不提 SBS Chinese 27/04/2023 06:01 Play

智庫組織洛伊研究所 (Lowy Institute) 近期公佈的一份報告指出，2022 年，有 14% 華裔澳洲人聲稱被人襲擊或威脅襲擊。有關數字曾在新冠病毒疫情最嚴重的期間上升至 18%。





數星期後，九號台發佈了一段有關一名韓裔男子於澳新軍團日 (ANZAC Day) 在布里斯本遭遇種族主義襲擊的片段，當中顯示施襲者曾向受害人使用一些與華人有關的辱罵說話。



歐妮爾：當符合「國家利益」就會批評外國干涉行為

歐妮爾在二月份發表題為《在澳洲的外國干涉》的演說，當中詳細闡述了伊朗的外國干預陰謀。雖然演說亦有提及其他國家的例子，卻未有清楚道出是甚麼國家。





當她在星期四被問及為何未有提及中國時，她聲稱該次演說僅著重於在澳伊朗僑民所面對的「非常真實」問題。





她說：「該次演說未有提及中國，是因為演講內容是關於伊朗，我希望這是明確的。」





「當符合國家利益的時候，我就會指責外國干預行為。」



工黨正試圖修補澳洲與中國之間的惡劣外交貿易關係。 Source: Getty / Yan Yan/Xinhua

情報機關「越趨憂慮」

歐妮爾選擇特別點名指責伊朗外國干涉之前，該國政府正由於對民主示威者作出殘酷鎮壓而引發國際社會強烈譴責。





但歐妮爾強調，經已責成內政部研究就外國干預制定一套「歸因框架」，以確保點名指責肇事者的過程「減少政治化」。





她說：「(這意味，指責某個國家) 並不是 (內政) 部長的臨時決定，而是經過一個結構化及深思熟慮的過程。」



伯吉斯亦透露了兩宗外國干預陰謀的具體細節。該兩宗案件由兩個不同的外國勢力所組織，但他並未有清楚說明該兩個外國勢力屬於哪個國家。





ASIO 亦對本地恐怖主義威脅表示憂慮，包括本地極右翼極端主義者的行為。但亦補充，自新冠病毒防疫限制措施解除以來，「出於意識形態動機」的極端主義已開始消退。



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