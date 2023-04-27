談外國干預只提伊朗 反對黨：工黨對中國隻字不提

帕特森還警告說，下一次恐襲可能來自澳洲內部社會的「任何角落」，但有關的調查現在亦可能會因工黨正偷偷令「內政事務部」名存實亡而受阻。





內政部長奧尼爾幾日之前曾呼籲要對外國干的問題採取「公開和透明」的態度，但令人詫異的是，她將「伊朗」列為會令澳洲出現國內分裂的國家之一的同時，「卻對中國隻字不提」，而受到上周接替安德路絲的帕特森批評。





內政部長奧尼爾幾日之前曾呼籲要對外國干的問題採取「公開和透明」的態度，但令人詫異的是，她將「伊朗」列為會令澳洲出現國內分裂的國家之一的同時，「卻對中國隻字不提」。 Source: AAP / Mick Tsikas

坦白地説，伊朗並非在澳洲的外國干預勢力或間諜活動之最大來源，實際上還差好遠。 兩黨聯盟內政事務發言人帕特森

「(相反)，中國政府則是干預勢力的頭號來源..澳洲的部長及政府、在討論這個問題時，並不誠實。」





「任何雙邊關係、永遠都不應以犧牲國家安全作為代價...我希望現屆政府解釋一下，為何在國安問題上不點名提及北京。」





帕特森又認為，外國干預的問題應該處於政府公開討論的最前線位置—特別是關於外國干涉諜活動。





內政部長的辦公室暫未回應帕特森的評論。





與此同時，國會有關外國干預威脅的聽證調查期間，亦有人呼籲應全面禁止使用中國即時通訊應用程序微信，因為擔心這個社交軟件，正被中國共產黨用來在澳洲的華人僑民中傳播錯誤信息。





曾帶頭禁止在聯邦人員的工作設備上使用中國社交媒程式 TikTok 的帕特森發言時亦指，希望政府能對微信作「認真審查」，並列出可以處理問題的可行辦法，但他希望盡可能應避免推出「全面禁令」。





海外華人若不用微信，往往很難與身處中國的親人交流、或向他們匯款。 兩黨聯盟內政事務發言人帕特森





雖然帕特森認為，這種方向或許是「故意做成」，但若要實施全面禁令阻止本地華人使用微信，可能會對他們產生嚴重影響。



特森發言時亦指，希望政府能對微信作「認真審查」，並列出可以處理問題的可行辦法，但他希望盡可能應避免推出「全面禁令」。 Source: Getty 「對於許多澳洲華人來說，微信是他們與家人溝通一個不可或缺的工具，大家亦必須注意禁令對他們的影響...」





「但澳洲亦不能夠讓微信繼續成為大量虛假信息的來源及破壞澳洲社會凝聚力的工具。」





澳洲的情報部門此前一直對「外國干涉」的問題發出警告，澳洲情報組織 (ASIO)負責人伯吉斯（Mike Burgess）在 2 月份時更警告話，澳洲出前所未有的間諜活動正令他們史無前例地忙碌。



澳洲情報組織 (ASIO)負責人伯吉斯 Source: AAP 「過去三年，隨著新冠疫情加速咗本地的極端主義發展，令國內恐怖主義問題亦發生巨大變化。」





在 2021 年兩黨聯盟政府執政期間，澳洲情報組織已經認為恐怖主義並非如以往般出於「伊斯蘭極端主義」和「右翼極端主義」、取而代之的是一些出於「意識形態」或「宗教動機」等二元主義正在冒起成為新威脅。





伯吉斯亦表示，目前國內的主要恐怖威脅仍然來自所謂的「孤狼式的襲擊」，襲擊者一般以個人行動來避免被發現，但他們有時亦會與有組織的極端主義團體，有某程度的鬆散聯系。





其中一個例子，就是2022 年 12 月的 Wieambilla 伏擊事件中，兩名警察和一名居民被三名襲擊者殺害。



此事亦正反映當局要定義「極端主義動機」的複雜性。





昆州警方將之稱為「出於宗教動機」的恐怖襲擊，而兇手似乎也贊同部分植根於基督教形式的反政府和反疫苗陰謀論。





帕特森參議員亦指，雖然總結式的論述仍然有參考的價值，但當局必須對攻擊者的意識形態及價值觀、進行更細緻及具體的了解同討論，



The caskets of Constable Rachel McCrow and Constable Matthew Arnold, killed in the Wieambilla ambush. Source: AAP / Supplied 「這樣的公開討論、對學術和實踐的角度來看，都有助於政府了解這些人的動機、方式和原因...亦有助防止其他人被這些價值觀吸引而變得暴力。」











