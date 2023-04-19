勢力延伸定惡作劇？中國「假警車」在澳引起軒然大波

要點： 維州警方表示，他們留意到這輛汽車在墨爾本出現的照片。

目前，警方並未就此「警車」接獲任何投訴。

一名自由黨前排議員擔心中國共產黨政府可能在背後「作怪」。

聯邦反對派擔心在維州發現的假中國警車是「恐嚇」的工作，目的是令在澳華人「感到恐懼」。





但一位澳中關係專家對是否存在外國干預表示懷疑，並表示這可能只是有人在社區搗亂。





相片中一輛停泊在墨爾本的汽車上貼有各種非官方貼紙。在汽車的側面，以中文寫著：「特警」，而在車的引擎蓋上亦貼上「警察」的字樣，使其看起來與「中國公安」的車輛十分相近。





有關照片周末在社交媒體上發布後引起廣泛關注。



在回應 SBS 查詢時，維州警方表示已得悉有關照片，但指目前並未就有關事宜接獲任何投訴。





一位發言人在一份聲明中告訴 SBS 新聞：「目前沒有發現具體的違法行為，我們也沒有收到與此事相關的任何報告。」



兩黨聯盟新任命的內政事務發言人帕特森（James Paterson）表示，雖然這可能只是澳州的中國共產黨（Chinese Communist Party）「過度熱情」的支持者的其中一種表達，但亦有可能涉及外國干預。





參議員帕特森\周二（4月18日）向墨爾本電台 3AW 表示：「我擔心這樣做的目的是恐嚇在澳洲的華人僑民。」





「這會對澳洲華人造成恐懼和對他們的內心造成打擊。」



帕特森參議員表示，如果有人聲稱在澳洲代表中國警察，那是「完全不能接受的」。





「中國政府是試圖以多種形式對澳州進行外國干預的頭號源頭，形式多樣化。」



「但其主要目標是澳洲的華人社區，因為中國共產黨認為，如果你是中國人，無論你住在世界哪個地方，無論你的國籍是甚麼，你對北京都有義務，包括支持他們的政治目標。」





澳洲國立大學研究員、澳中關係專家赫斯科維奇 (Benjamin Herscovitch) 表示，這輛車的公開性質表明，它極不可能是中國政府主導和認可的。





他向 SBS 新聞 表示：「當然地，如果中國情報部門或中國安全部門與駕駛這輛車的個人之間存在某種聯繫，我想他們會保持距離。」





赫斯科維奇表示，北京與這輛車有關聯將是一個「巨大的風險」，尤其是在中國政府正在努力修補與澳洲的關係之際。



「從中國政府的角度來看，如果事件會被追溯到中國政府身上，利用這樣的汽車在墨爾本街道上行駛所帶來的好處，不足以蓋過所引起的外交混亂和鬧劇。」





赫斯科維奇表示，外國干預的威脅是「非常真實」，特別是涉及澳洲大學的中國留學生時。





「如果他們打算這樣做，他們不會通過一種公開的方式來做，就像駕著一輛帶有那種文字和圖案的汽車四處行駛。會有很多很多更謹慎、可以說更陰險的方法來做到這一點。」



這不是首次在澳洲發現有汽車貼有中國警察標籤。





澳洲廣播公司新聞在 2019 年曾報道，在阿德雷德和珀斯發現兩輛汽車貼有「警察」標示，其中一名車主聲稱這是一個「玩笑」。





SBS 新聞已就這些車輛聯繫澳洲聯邦警察置評。







